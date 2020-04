【iMoney港股分析】【巴菲特力撐】 從電動車到口罩都有 拆解比亞迪5大業務

股神巴菲特(Warren Buffett)周二(14日)曬出一張他佩戴比亞迪(01211)生產的口罩的照片,照片中他身著一件淺色短袖,上面印著「我想長命百歲,現在都還不錯(I intend to live forever,so far so good)」。他還在照片下面寫道:「現在,我的比亞迪口罩正在幫我夢想成真!謝謝!」照片一出,令比亞迪今日再升3.5%至44.1元。由電池起家,及後成為內地發展新能源業汽車的先驅。連同今日的口罩,比亞迪已由昔日的電池廠,發展為今日擁有五大業務的科創企業。

比亞迪1995年於深圳成立,拓展鋰離子電池領域,成為諾基亞、摩托羅拉等手機品牌的鋰電池供應商。憑藉領先技術及成本優勢,迅速發展為全球第二大充電池生產商。目前客戶包括三星、華為等手機品牌,以及博世等電子設備廠商。

及後,比亞迪進軍汽車領域,2008年開始推出新能源汽車。憑藉其在「三電」的紮實技術,比亞迪已成為此領域的龍頭企業。集團產品包括新能源貨車、客車、乘用車,車種覆蓋面在全國首屈一指。

集團亦透過比亞迪電子(00285)經營手機部件及組裝業務。集團擁有電池、外殼、鍵盤及液晶器顯示模組的生產及組裝能力。客戶除了華為,更包括蘋果、三星等一綫廠商。

比亞迪同時拓展城市軌道交通業務,集團歷時5年,成功研發出高效率,低成本的跨座式單軌,及有軌電車等產品。

新冠肺炎疫情在全國擴散,比亞迪自今年2月,進軍屬輕工業性質的口罩業務,最新表示其口罩日產量已達到1500萬個,並且還在以每日約100萬個的速度擴大生產。日本軟銀集團周二亦宣布,將與比亞迪合作,每月向日本供應3億個口罩。

