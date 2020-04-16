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【巴菲特力撐】 從電動車到口罩都有 拆解比亞迪5大業務

股樓投資 22:40 2020/04/16

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股神巴菲特（Warren Buffett）周二（14日）曬出一張他佩戴比亞迪（01211）生產的口罩的照片，照片中他身著一件淺色短袖，上面印著「我想長命百歲，現在都還不錯（I intend to live forever，so far so good）」。他還在照片下面寫道：「現在，我的比亞迪口罩正在幫我夢想成真！謝謝！」照片一出，令比亞迪今日再升3.5%至44.1元。由電池起家，及後成為內地發展新能源業汽車的先驅。連同今日的口罩，比亞迪已由昔日的電池廠，發展為今日擁有五大業務的科創企業。

比亞迪1995年於深圳成立，拓展鋰離子電池領域，成為諾基亞、摩托羅拉等手機品牌的鋰電池供應商。憑藉領先技術及成本優勢，迅速發展為全球第二大充電池生產商。目前客戶包括三星、華為等手機品牌，以及博世等電子設備廠商。

相關文章：巴菲特曬比亞迪口罩　自稱：我想長命百歲

及後，比亞迪進軍汽車領域，2008年開始推出新能源汽車。憑藉其在「三電」的紮實技術，比亞迪已成為此領域的龍頭企業。集團產品包括新能源貨車、客車、乘用車，車種覆蓋面在全國首屈一指。

集團亦透過比亞迪電子（00285）經營手機部件及組裝業務。集團擁有電池、外殼、鍵盤及液晶器顯示模組的生產及組裝能力。客戶除了華為，更包括蘋果、三星等一綫廠商。

相關文章：傳比亞迪分拆半導體業務上市　中金料估值達300億人民幣

比亞迪同時拓展城市軌道交通業務，集團歷時5年，成功研發出高效率，低成本的跨座式單軌，及有軌電車等產品。

新冠肺炎疫情在全國擴散，比亞迪自今年2月，進軍屬輕工業性質的口罩業務，最新表示其口罩日產量已達到1500萬個，並且還在以每日約100萬個的速度擴大生產。日本軟銀集團周二亦宣布，將與比亞迪合作，每月向日本供應3億個口罩。

相關文章：【股神又燒鬚】比亞迪首季盈利最多大跌93％　電動車不濟靠口罩翻身

 

撰文 : 李尚毅

汽車股 口罩 比亞迪股份（01211） 巴菲特 經濟

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