▲ 【國際疫情】馬克龍做調解員 指中美同意全球停火

全球新冠肺炎疫情持續之際，中國和美國糾紛不斷。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）擔起調解員角色，指中美同意在疫情期間全球停火，相信俄羅斯也「絕對同意」。分析指出，雖然馬克龍自顧不暇，忙於應付國內疫情，但仍「乘人之危」，將自己定位為「全球領袖」。

馬克龍接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時表示，已獲聯合國安理會5個常任理事國中的幾國、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）支持，呼籲全球停火。

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馬克龍說：

「國家主席習近平同意了，總統特朗普同意，總理約翰遜也同意。我認為，總統普京也一定會同意。」

惟馬克龍沒有透露更多細節。中國駐聯合國代表和美國國務院未有評論事件。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發言人稱，外交官正與其他國家商討，一旦「傾掂數」， 將發表聲明。

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英國響應古特雷斯呼籲，早於兩周前簽署協議。發言人表示，英國應聯合國秘書長要求，支持全球停火；聯合國提供人道主義援助是當務之急，呼籲聯合國安理會團結一致抗疫。

馬克龍在國內被批處理疫情不當，面臨管治危機。儘管如是，美國有線電視新聞網（CNN）分析認為，在中國、美國和俄羅斯忙於抗疫之際，馬克龍「乘人之危」，趁亂「接管全球」，成為全球領導人，而且還未見真正的挑戰者。

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