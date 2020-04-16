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陳德霖：疫情嚴峻　最重要是讓市民見到曙光

金融經濟 12:01 2020/04/16

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新冠肺炎癱瘓環球經濟，各國採取封城、封關等隔離政策。金管局前總裁陳德霖直言，今次疫情對經濟打擊肯定超越03年沙士、09年金融海嘯，形容「目前市場預期是介乎悲觀到好悲觀之間」，疫情嚴峻但「最重要是讓市民見到曙光」，他相信政府應由源頭把關做好檢測，提早訂下未來復工復市的指標，減輕疫情對經濟造成的影響。

建議大家應緊盯三關鍵

「當時以為08、09年好勁，但現時大部分經濟都停擺，貿易中斷，連門口都不出，陷入半停擺狀態。」陳德霖坦言，沒有人有水晶球可以預測疫情實際發展，但要緊盯關鍵：（一）何時研發到疫苗及特效藥；（二）快速測試。他續指，全球政府都應加大對檢測的投放，「特別是對解除（社會防疫）限制好有效」。

港府斥近3,000億元推出兩輪防疫抗疫基金，陳德霖形容儲備是「養兵千日，用在一朝」。「以前坊間經常話太多儲備有咩用？而家就是要用的時候，養兵千日，用在一朝」，以銀行資本充足率為例，他解釋就是用以抵銷相關不確定性的風險。

市民有很多情緒　政府做很多事都很難

他指，全球抗疫4個月，當外圍疫情仍然大爆發，香港已連日錄得零星確診個案。陳德霖表示，香港在感染人數及死亡率兩方面都做得相當好，「特別是香港人口密集而且與內地往來密切」，但抗疫上做得較全世界更好。

去年反修例事件至今餘波未了，他坦言：「市民很多方面有很多情緒，政府做很多事都很難，事倍功半。香港疫情後，經濟復甦要市民同心合力，政府要爭取市民信心。」

【更多專訪內容：宜設復工復市指標「讓市民見到曙光」

【更多專訪內容：陳德霖倡建 中日韓港數碼貨幣系統

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