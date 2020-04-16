【新iPhone】一文看清iPhone SE 2020 與上代機款有何分別

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iPhone SE 2020昨晚正式推出，外觀幾乎與iPhone 8一樣，惟採用更快處理器，售價3399港元起。有果粉形容，新iPhone SE僅為「換了處理器的iPhone 8」以及「平價版iPhone 11 Pro」，反而更懷念上代iPhone SE的外觀。究竟iPhone SE 2020與iPhone 8、 iPhone 11 Pro在整體規格上有何分別?
iPhone SE 2020、iPhone 8、 iPhone 11 Pro的相機、規格比較如下：
|比較項目
|iPhone SE 2020
|iPhone 8
|iPhone 11 Pro
|屏幕尺寸
|4.7吋
|4.7吋
|5.8吋
|處理器
|A13晶片
|A11晶片
|A13晶片
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|Face ID
|相機功能
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|容量選擇
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|電池續航力
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|與 iPhone SE 2020 相若
|比 iPhone 8及 SE 2020 多達兩小時
|價格
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(資料來源:蘋果官網)
>>>【有片】一文看清Iphone限制螢幕使用時間 禁小孩沉迷手機
整體而言，此廉價版iPhone SE 2020，雖然在外觀設計上與蘋果於2016年推出的4 吋細屏手機iPhone SE大有不同，不過對比iPhone 8的相機及處理器均有升級，擁有與iPhone 11 Pro相約效能，卻比iPhone 11 Pro便宜了5,200元。對於仍在使用其他iPhone 7或更舊款iPhone的用戶，或是換機時候。
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責任編輯：張寶燕
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