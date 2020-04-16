【新iPhone】一文看清iPhone SE 2020 與上代機款有何分別

▲ 有果粉形容，新iPhone SE僅為「換了處理器的iPhone 8」以及「平價版iPhone 11 Pro」，反而更懷念上代iPhone SE的外觀。究竟iPhone SE 2020與iPhone 8、 iPhone 11 Pro在整體規格上有何分別?

iPhone SE 2020昨晚正式推出，外觀幾乎與iPhone 8一樣，惟採用更快處理器，售價3399港元起。有果粉形容，新iPhone SE僅為「換了處理器的iPhone 8」以及「平價版iPhone 11 Pro」，反而更懷念上代iPhone SE的外觀。究竟iPhone SE 2020與iPhone 8、 iPhone 11 Pro在整體規格上有何分別?

iPhone SE 2020、iPhone 8、 iPhone 11 Pro的相機、規格比較如下：

比較項目 iPhone SE 2020 iPhone 8 iPhone 11 Pro 屏幕尺寸 4.7吋 4.7吋 5.8吋 處理器 A13晶片 A11晶片 A13晶片 Touch I

觸感觸控 Touch ID

3D 觸控 Face ID 相機功能 前鏡:700 萬像素

主鏡:1200 萬像素廣角單鏡 前鏡:700 萬像素

主鏡:1200 萬像素廣角單鏡 前鏡:1200 萬像素

主鏡:1200 萬像素 超廣角、廣角及長焦距三相機具備夜間模式 容量選擇 64GB

128GB

256GB 64GB

128GB 64GB

256GB

512GB 電池續航力 影片播放時間： 長達 13 小時

影片串流播放時間： 長達 8 小時

音訊播放時間： 長達 40 小時 與 iPhone SE 2020 相若 比 iPhone 8及 SE 2020 多達兩小時 價格 3,399元

3,899元

4,699元 8,599元

9,899元

11,599元

(資料來源:蘋果官網)

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整體而言，此廉價版iPhone SE 2020，雖然在外觀設計上與蘋果於2016年推出的4 吋細屏手機iPhone SE大有不同，不過對比iPhone 8的相機及處理器均有升級，擁有與iPhone 11 Pro相約效能，卻比iPhone 11 Pro便宜了5,200元。對於仍在使用其他iPhone 7或更舊款iPhone的用戶，或是換機時候。

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責任編輯：張寶燕

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