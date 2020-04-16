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【新股IPO】招股熱烈 康方生物可延續生科新股佳績？

金融經濟 12:49 2020/04/16

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港股在疫情下初步企穩，新股市場仍未見活躍，不過近期上市的生物科技新股招股反應佳，上市後亦保持升勢。正在招股的生物科技股康方生物 （新上市編號︰09926） 孖展反應熱烈，或可複製近期生物科技新股上市後的表現。

康方生物首兩日孖展超購逾百倍

未有盈利的生物科技股康方生物由本周二至周五招股，初步市場反應熱烈，市場消息指，截至今日中午，首3日孖展認購金額錄442億元，超額認購錄170倍。

相關文章：【新股IPO】康方生物第三日孖展認購錄442億 超購170倍

在目前淡市中，加上作為風險較高生物科技股，康方生物的招股反應較其他新股突出。康方生物為港股今年第二隻生物科技股，上一隻則為3月底上市的諾誠健華 （09969）

對上3隻生科股 上市後維持升勢

諾誠健華上市時招股反應亦熱烈，錄得近300倍超購。雖然在疫情市中上市，諾誠健華上市後都能企穩於招股價之上，至今較招股價累升近5成。

除了諾誠健華，分別於去年12月上市的啟明醫療 （02500） 及康寧傑瑞 （09966） ，上市後亦有理想表現，至今股價累升6成及5成。這三隻生物科技新股的招股反應及上市後表現都理想，有別於早前上市後普遍「潛水」的生物科技新股。

 

 

本網統計由2019年初至11月上市的7隻生物科技股，除了康希諾生物 （06185） 有突出表現外，其餘6隻都正在「潛水」中。這批新股的招股時的反應亦普遍冷淡，散戶冷待這些生物科技新股，自然是由於股份上市後表現今人失望，以至令投資者卻步。

經過一段時間調整，近日上市的生物科技新股上市後偏穩，亦令投資者重拾信心。另方面，近日市況淡靜，企業管理層希望爭取成功上市，自然在定價及估值上傾向保守，亦有利生物科技新股上市後有理想表現。

康方生物現時招股反應熱烈，亦令投資者憧憬上市後有理想表現。

責任編輯：錢家鋒


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康方生物－B（09926） 生物科技股 IPO 孖展 疫情 香港股票

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