【美國疫情】復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」

▲ 【美國疫情】「如揀患癌症或心臟病」議員稱難決定復工時間

美國疫情嚴峻,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診數字增至64萬,惟美國總統特朗普(Donald Trump)形容,美國疫情高峰期已過,會在周四公布重啟美國經濟指引。美國有參議員形容,決定何時復工復產就如選擇「患上癌症或心臟病」一樣艱難。

共和黨參議員肯尼迪(John Neely Kennedy)接受霍士新聞(Fox News)訪問時指,美國現時必須要重啟經濟,倘不重啟經濟,美國經濟就會崩潰。

紐約強制「戴口罩」惟手巾摭面都過關

美國每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工

他續指,如果美國經濟崩潰,環球經濟就會崩潰。他又形容,如果現時選擇如同越戰時的名言「為了拯救這個村落,必須燒燬它」( burn down the village to save it)一樣,這是愚蠢的決定。

另一方面,肯尼迪又指,大部份美國民眾都新型冠狀病毒仍在美國傳播,倘州及和城市放寬限制,病毒會以更快的速度傳播。故此,他認為官員必須對局勢保持精明。

特朗普復興經濟無望?哈佛:社交隔離至2022年

美國民主黨人倡每月派一萬五 支援低收入者

肯尼迪認為,不應在疫情重災區復工復產,亦應鼓勵長者及有病患人士留在家中隔離,並給予他們的財政上的支持,民眾亦應戴上口罩及保持社交距離。

肯尼迪又建議,在不侵犯隱私的情況下,使用科技來試圖追蹤重災區的情況,並追蹤那些較易感染的民眾,以及展開大規模的測試。

99歲二戰老兵戰勝肺炎 巴西最老康復者

德國動物被迫食同伴求生 動物園已列死亡清單

對於新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)指,其目標是在7月重啟經濟,肯尼迪認為若按照墨菲的建議所做, 美國經濟就會崩潰,民眾難以受得住。

Bill Gates:世界現在最需要世衛 削經費好危險

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l