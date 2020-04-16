▲ 【美國疫情】「如揀患癌症或心臟病」議員稱難決定復工時間

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字增至64萬，惟美國總統特朗普（Donald Trump）形容，美國疫情高峰期已過，會在周四公布重啟美國經濟指引。美國有參議員形容，決定何時復工復產就如選擇「患上癌症或心臟病」一樣艱難。

共和黨參議員肯尼迪（John Neely Kennedy）接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，美國現時必須要重啟經濟，倘不重啟經濟，美國經濟就會崩潰。

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他續指，如果美國經濟崩潰，環球經濟就會崩潰。他又形容，如果現時選擇如同越戰時的名言「為了拯救這個村落，必須燒燬它」（ burn down the village to save it）一樣，這是愚蠢的決定。

另一方面，肯尼迪又指，大部份美國民眾都新型冠狀病毒仍在美國傳播，倘州及和城市放寬限制，病毒會以更快的速度傳播。故此，他認為官員必須對局勢保持精明。

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肯尼迪認為，不應在疫情重災區復工復產，亦應鼓勵長者及有病患人士留在家中隔離，並給予他們的財政上的支持，民眾亦應戴上口罩及保持社交距離。

肯尼迪又建議，在不侵犯隱私的情況下，使用科技來試圖追蹤重災區的情況，並追蹤那些較易感染的民眾，以及展開大規模的測試。

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對於新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）指，其目標是在7月重啟經濟，肯尼迪認為若按照墨菲的建議所做， 美國經濟就會崩潰，民眾難以受得住。

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