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【美國疫情】日增3萬確診 疾控中心：20州5月或復工

環球社會熱點 11:55 2020/04/16

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美國的新冠肺炎疫情一日急增近3萬宗病例，但美國疾病控制和預防中心仍表示，約20個疫情較緩和的州份計劃於5月1日復工復產。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，一日內急增近3萬宗確診病例，累計確診人數突破63萬人。但美國疾病控制和預防中心（CDC）仍表示，約20個疫情較緩和的州份計劃於5月1日復工復產，並指該中心會為上述州份提供支援。

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根據美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據，美國截至周三（15日）累計增至63.64萬人確診，較前一日的60.77萬人，大幅增加2.87萬人確診，增幅相當驚人。

但美國中央政府與州政府急於復工復市，美國CDC指其中20個州份或於5月1日復工復產。CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）接受美國廣播公司（ABC）的訪問時表示，這些州份受疫情的影響有限，部分地區進行檢測後未發現大規模疫情爆發，因此州長認為已有足夠條件準備復工復產。

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根據《華盛頓郵報》報道，CDC與聯邦緊急措施署共同制定公共衛生戰略，計劃讓部分地區復工復產，以令更多民眾重返工作崗位。

計劃分3階段，首階段會進行全國宣傳及社區準備狀態評估；第二階段為增加生產檢測試劑、個人防護裝備及增加緊急撥款；第三階段為審視各地情況來決定復工復產。

但雷德菲爾德表示，即使各州復工復產，社交距離措施仍是控疫的關鍵，呼籲各地在疫苗或特效藥面世前，仍繼續執行社交距離措施。

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