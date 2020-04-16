【口罩供應】港產Pasión口罩16至18日抽籤發售　50片100元下周發貨（附預訂連結）

▲ Pasión口罩第二輪登記改為抽籤形式，4月16日零時至4月18日23時59分開放登記，每盒50片售100元。(Pasión Facebook圖片)

港產口罩陸續開放預購，Pasión口罩第二輪登記改為抽籤形式，4月16日零時至4月18日23時59分開放登記，口罩數量共4,500盒，每人上限購兩盒，每盒50片售100元，PFE及 BFE ≥ 95%，為獨立包裝。（按此訂購）

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每人只能登記一次，抽籤結果將於4月20日中午12點前公佈，名單將公佈於此Pasión Facebook 專頁，中籤者將獲專人直接聯絡安排購買，並將於4月20至24日內分批發貨，順豐快遞要另加30元運費，到店領取則只限荃灣西辦公室，星期一至五早上10時至下午5時指定時間內領取。

▲ Pasión口罩每人上限購兩盒

Pasión口罩原本於4月15日起至限聚令結束為止，每日早上9時於網上填表訂購，但由於同時間太多人登記而造成混亂，Pasión希望，港人可以慢慢地登記，疫情期間保持輕鬆心情，故轉為抽籤形式。

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由於貨量不多，Pasión口罩會直接透過Facebook專頁進行登記及銷售，而HKTVmall將不會發售Pasión口罩了，亦只接受中籤者到店領取，不設現貨零售。

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Pasión口罩資料

-三層不織布口罩

-香港製造，自設生產線於屯門

-已通過SGS測試：高效過濾微粒子及細菌（PFE & BFE≧95%）

-每片口罩獨立包裝

-三重防護，內外層PP不織布，中層N95過濾層

-成人尺吋：(長)17.5cm *(寬)9.5cm

責任編輯：朱悅瀅

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