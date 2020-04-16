交銀洪灝：新冠肺炎疫情暴露社會結構嚴重扭曲　難有報復性消費

▲ 洪灝指，雖然美國聯儲局和全球央行極力印鈔放水，但結構性問題並不能夠通過總量方案解決。

美國3月份經濟數據欠佳，反映新冠肺炎疫情對經濟衝擊逐步浮現。交銀國際研究部主管洪灝認為，這次新冠肺炎疫情充分暴露了全球社會結構的嚴重扭曲，由於市場對病毒仍然沒有詳盡的了解，因此任何建立於疫情預測基礎上的經濟預測，「都不怎麼靠譜」。

洪灝指，很多人認為疫情會有所謂的「報復性消費」，從而拉動經濟出現「V」型反彈，但美國周三晚一系列破紀錄差的數據中，只有一個數據一枝獨秀，就是美國的食品雜貨銷量暴漲了近30%，反映大家都在恐慌中囤貨。

事實上，在短短的幾個星期，美國的失業情況已經比30年代大蕭條時期還差，已經有三分一家庭房貸還款推遲，同時美國幾大銀行開始計提幾十億美元的壞賬撥備，「在這麼悲觀的情緒和家裡存貨充足的環境裡，不知道是否存在報復性消費的條件」。

他表示，這次新冠疫情充分暴露了全球社會結構的嚴重扭曲：社會底層的人們倍受衝擊，雖然美國聯儲局和全球央行極力印鈔放水，但結構性問題並不能夠通過總量方案解決，社會兩極分化將加劇。

「美國的中小企業管理委員會SBA在不到三個星期就已經用完了幾千億撥備下來的救援基金，但危機才剛剛開始。很多中小企業仍然無法得到救濟。」

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