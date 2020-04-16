▲ 【法國疫情】航母戴高樂號近700確診 航母基地90人中招

新冠肺炎疫情在法國肆虐，連核動力航母「戴高樂號」也不能幸免。法國國防部表示，航母上有約2000名官兵，近700人已染疫，確診人數極可能進一步增加。戴高樂號的感染原因目前仍未明，法媒報道，沿海岸城市耶爾（Hyeres）的航母基地中，100人接受病毒檢測，已有90人中招。

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法國國防部周三（15日）發新聞稿稱，戴高樂號（Charles de Gaulle）的1767名官兵已接受病毒測試，至少668人感染新冠肺炎，31人送院治療，1人情況危殆。當局已擴大船上的病毒測試，仍有3分1人等候檢測結果。

戴高樂號近日參與波羅的海的北歐海軍演習，船上逾50人出現新冠肺炎症狀後，提前11日返法。戴高樂號1700名多名官兵及隨行的護衛艦「騎士保羅號」（Chevalier Paul）200名官兵正在不同基地和軍校接受隔離。

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有官兵指摘，軍艦管理不善。國防部指，已下令調查感染源頭及指揮官，釐清航母上疫情管理和病毒擴散的情況，調查料需時數周。

一名不願透露性名的確診官兵向法媒表示，他只能與另一名官兵擠在窄小房間內，認為：

「軍隊不顧官兵健康和性命，在軍艦難以實施社交距離。」

法媒指出，官兵每日獲派2個口罩。戴高樂號於1月21日啟航前往地中海東部執行任務，其後前往大西洋和波羅的海。

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