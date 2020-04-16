【美國疫情】每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工

▲ 【新冠肺炎美國疫情】每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工

美國疫情失控，每日增近3萬人確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），死亡人數也突破3萬。美國總統特朗普更關心的，卻似乎是經濟。特朗普揚言，美國疫情高峰期已經過去，他更花了一整日時間，與數百美企高層煲電話粥，討論重啟經濟復工復產。

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

Bill Gates：世界現在最需要世衛 削經費好危險

美國約翰霍普金斯大學統計，美國疫情確診人數達約64萬，周三（15日）一天新增2.87萬人確診，增幅為3天最多。

美國疫情沒有受控蹟象，但特朗普周三卻稱，數據顯示美國疫情「高峰已過」（passed the peak），更預期經濟活動可在本月內陸續重啟，美國「會繼續偉大向前」。

紐約強制「戴口罩」惟手巾摭面都過關

怪世衛「荒謬」 美專家：死傷慘重只怪特朗普

特朗普更在此公共衛生危急時期，花了一天時間煲電話粥，談論經濟。彭博社報道，特朗普周三馬拉松式講電話，連續與超過200名美國企業高層，分4批討論如何盡快復工復產。

特朗普隨後在白宮記者會稱，美企高層給出了很多好主意：

「我可以告訴你，這些電話對話當中的智商程度，高到你沒有見過。」

（The level of IQ on some of those calls was about the highest you've ever seen on a phone call, that I can tell you.）

特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早

特朗普「不是皇帝」！紐約州長與總統爆罵戰

與特朗普談電話的企業高層涵蓋金融、酒店、餐飲、零售業，包括蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）、沃爾瑪（Walmart）行政總裁董明倫（Doug McMillon）。

報道引述消息人士稱，美企高層向特朗普表示，美國需要首先提高病毒檢測能力，才可安心重啟經濟活動。部分企業甚至部署謀求掌握自家病毒檢測能力。

美國百年老店J.C.Penney 研究申請破產

特朗普則告訴美企高層，華府或快將推出新冠肺炎病毒唾液檢測。唾液檢測由美國羅格斯大學（Rutgers University）研發，早前已通過美國食品藥品管理局（FDA）審批。

特朗普復興經濟恐無望 哈佛：社交隔離至2022年

【美國疫情分佈】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款