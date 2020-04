【美國疫情】每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工

▲ 【新冠肺炎美國疫情】每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工

美國疫情失控,每日增近3萬人確診新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎),死亡人數也突破3萬。美國總統特朗普更關心的,卻似乎是經濟。特朗普揚言,美國疫情高峰期已經過去,他更花了一整日時間,與數百美企高層煲電話粥,討論重啟經濟復工復產。

美國約翰霍普金斯大學統計,美國疫情確診人數達約64萬,周三(15日)一天新增2.87萬人確診,增幅為3天最多。

美國疫情沒有受控蹟象,但特朗普周三卻稱,數據顯示美國疫情「高峰已過」(passed the peak),更預期經濟活動可在本月內陸續重啟,美國「會繼續偉大向前」。

特朗普更在此公共衛生危急時期,花了一天時間煲電話粥,談論經濟。彭博社報道,特朗普周三馬拉松式講電話,連續與超過200名美國企業高層,分4批討論如何盡快復工復產。

特朗普隨後在白宮記者會稱,美企高層給出了很多好主意:

「我可以告訴你,這些電話對話當中的智商程度,高到你沒有見過。」

(The level of IQ on some of those calls was about the highest you've ever seen on a phone call, that I can tell you.)

與特朗普談電話的企業高層涵蓋金融、酒店、餐飲、零售業,包括蘋果(Apple)行政總裁庫克(Tim Cook)、沃爾瑪(Walmart)行政總裁董明倫(Doug McMillon)。

報道引述消息人士稱,美企高層向特朗普表示,美國需要首先提高病毒檢測能力,才可安心重啟經濟活動。部分企業甚至部署謀求掌握自家病毒檢測能力。

特朗普則告訴美企高層,華府或快將推出新冠肺炎病毒唾液檢測。唾液檢測由美國羅格斯大學(Rutgers University)研發,早前已通過美國食品藥品管理局(FDA)審批。

