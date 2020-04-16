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【新冠肺炎】福特研社交距離手環　防違反衛生專家建議

科技 10:52 2020/04/16

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全球疫情未見止息，據彭博社報道，車廠福特（Ford）汽車正進行一項社交距離手環試驗，幫助工廠防疫。

全球疫情未見止息，據彭博社報道，車廠福特（Ford）汽車正進行一項社交距離手環試驗，幫助工廠防疫。該公司發言人Kelli Felker表示，目前有10多名自願參與試驗社交距離手環的員工，當彼此距離不到6呎（1.8米）時，便會震動警告。

為應對重新開放因疫情停產的工廠，更廣泛地部署，該公司在美國密歇根州普利茅斯（MI）的工廠進行社交距離手環試驗，防止工人違反衛生專家建議的距離，同時避免病毒傳播。

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報道指，該社交距離手環或是福特部署的新安全協議的部分之一，而該公司已停產約六周，計劃最早於下月恢復生產。另將進行熱成像掃描，以檢測所有進入工廠的工人體溫。

發言人又表示，將為員工提供口罩，在某些情況下還會提供塑料面罩。該公司正在與美國汽車工人聯合會（UAW）共同制定有關措施。

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責任編輯：張寶燕

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