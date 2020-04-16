【新冠肺炎】GoPro擬裁員20% 撤回全年業績指引

▲ GoPro撤回了2020年的業績指引，並計劃裁員200人。

新冠肺炎令全球企業出現裁員潮，運動攝錄器材生產商GoPro（美︰ GPRO ）表示，將透過裁員200多人，佔整體員工約20%；並削減辦公室空間，以在今年節省1億美元（約7.8億港元）的開支。另外，GoPro亦因應疫情狀況，決定撤回早前發布的2020年業績指引。

GoPro的銷售 策略 亦會作出調整，轉型為網上直接銷售設備，預計2021年的開支可減少至2.5億美元。GoPro表示，銷售策略的轉變意味着公司將更加重視電商，但仍將在幾個受消費者歡迎的地區保留零售店。

行政總裁Nick Woodman表示，GoPro可以更直接、更有效地滿足消費者對產品的需求，對業務盈利能力產生積極影響。

GoPro表示，預計上季度收入為1.19億美元，調整後的虧損為每股30美仙。該公司在此期間售出70萬部攝錄器材，並表示人員和運營變化不會影響其2020年產品路線圖，該路線圖將包括新設備和服務。

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編輯︰侯景成

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