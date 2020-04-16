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【滙豐股價】滙豐跌逾2%穿40元　新加坡石油巨頭財困滙豐為大債主

金融經濟 12:06 2020/04/16

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【滙豐股價】滙豐跌穿40元　新加坡石油巨頭財困滙豐為大債主

油價暴跌，令油企債務風險升溫，外電報道，新加坡石油巨頭之一興隆集團財困，興隆的銀行債務至少達30億美元。當中以滙豐 （00005） 佔比最大，約6億美元。滙豐股價跌穿40元水平，跌逾2%低見39.35元，中午收報39.6元，跌1元或2.5%，成交8.2億元；渣打 （02888） 跌3.6%，中午收報39.4元，成交1.8億元。

至於星展在興隆的風險敞口約3億美元，華僑銀行及大華銀行的風險敞口均至少1億美元。

報道指，滙豐 （00005） 、新加坡三大銀行、渣打、德銀等10家銀行周二（14日）與興隆及其顧問商討舉行虛擬會議，商討財務狀況。

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責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 星展銀行 新加坡
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