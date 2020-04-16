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【油價走勢】美國擬補貼石油生產商換取減產 紐油20美元關爭持

金融經濟 18:02 2020/04/16

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消息指，美國計劃補貼石油生產商，以換取減產。

市場憂慮原油供應過剩，國際油價持續低迷。外電引述消息指，美國政府正計劃付費要求石油生產商停止開採石油，將未開採石油列入戰略儲備。紐約期油於亞洲交易時段表現反覆，一度曾跌至19.77美元；目前漲逾1.5%，現報20.17美元。

外電引述政府高級官員指，美國能源部已經起草了一項計畫，打算用現金補貼換取石油公司放棄開採3.65億桶的原油，以幫助緩解油價下行壓力。據了解，放棄開採的原油或會被視作政府的「緊急儲備」。

聯邦政府已經授權能源部保留10億桶石油，用於緊急情況，但並沒有規定這些石油庫應該如何存放。換言之，「留在地底」的石油也可被視作庫存。不過，該計劃仍需要國會撥款數十億美元。

俄羅斯石油出口稅收大減 每桶不足1美元

據俄羅斯財政部數據，5月每桶出口石油稅將低於1美元，與4月相比大跌87%，顯示出油價下跌對俄羅斯稅收的衝擊。《彭博》引述俄羅斯財政部官員，石油出口稅的水平已跌至俄羅斯自2002年施行新機制以來最低。

俄國主要的出口的烏拉爾原油（Urals），今年1月在每桶55美元到60美元間，然而從3月中到4月中，平均價格僅剩每桶19美元。

相關文章︰【油價走勢】IEA料每日石油需求減少930萬桶 上半年供應過剩

【原油價格戰】油組及盟友即使達成減產協議 仍難阻油價下跌？

 

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編輯︰侯景成

疫情 補貼 紐約 紐約期油 石油

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