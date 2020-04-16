【iMoney港股分析】【iMoney油價18年低】油價終見1字頭　呢隻股隨時再升3成！

全球石油需求受累經濟疲弱而下降。美國上周原油庫存增1900萬桶，增幅為歷來最大，油價向下，紐約期油收報19.87美元，跌0.24美元或1.2%，為2002年2月以來最低收市價，創18年收市新低。以石油為主要成本的板塊，如個別航運和航空股料繼續造好。近月呈升勢，主打油品運輸的航運股中遠海能(01138)，或成油價尋底下的最大赢家。

較早前，沙特國家油輪公司或因擔心自身運力不足以運輸當地石油出口，將通過租船來運油，消息令市場擔心運力呈現緊張。加上油價下跌，內地等主要石油消費國趁機低吸石油儲備，推動油品運輸活動，超大型油輪（VLCC)原油運費相信可持續上漲。當然，VLCC船東的燃料費料可受惠油價下跌，成本因而降低下，中遠海能將顯著受惠。

由3月底至今，中遠海能已由3元衝上4.8元，累升6成。油價向下有利該股延續升勢。若想上船，建議於上升軌即4.4元買入，目標價看3成回報約6元，較52周高位5.35元更高。止蝕價設於4元。

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