道指跌納指升1%　恒指夜期跌14點（不斷更新）

▲ 道指期貨跌154點 恒指黑期跌約300點（不斷更新）

港股今日走低後，恒指夜期早段表現亦未見理想，再度跌穿24000點大關。不過，即使美國最新首領失業救濟金人數錄524.5萬，超出預期的500萬，並令近來四周累計申請失業金人數錄約2200萬，基本上抹去2008年金融海嘯以來新增就業職位，恒指夜期亦不現大震盪。

【22：58】美股走勢為近期最窄幅，道指跌96點或0.4%，納指升1.1%；夜期僅跌14點。

【22：06】道指跌幅加大，一度跌229點，納指則上揚，升0.6%，最多升1.2%。恒指夜期則跟道指下跌，暫跌104點，報23846點，低水160點。

【21：30】就業情況欠佳，美股道指開市僅升約50點，但恒指夜期卻意外倒升，報23966點，升16點，低水40點。

【20：30】美國最新首領失業救濟金人數錄524.5萬，超出預期，但恒指夜期未見大震盪，報23948點，跌2點，低水58點。

【20：28】道指期貨跌20點，恒指夜期跌37點。

【17：55】恒指夜期報23900點，跌50點，低水106點。

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【16：52】油價升幅略為擴大，紐約期油升1.9%，報20.24美元；布蘭特期油升1.6%，報28.14美元。

【16：49】恒指黑期跌約100點，報23936點。道指期貨升162點，報23553點。

美股下挫，褐皮書稱新冠肺炎疫情令美經濟急劇收縮 ； 加上3月零售銷售及工業生產急挫，以及美國3大銀行上季業績均遜預期，道指收跌445點，報23504點。港股今早承接跌勢，恒生指數低開119點，開報24025點，大市早段曾跌近300點，低見23854點，失守24000點關口，其後跌勢回順。

【16：30】即月期指收報23948點，跌104點或0.4%，低水58點。

【16：10】恒指跌138點，收報24006點，險守24000點水平。國指收報9672點，跌52點，主板成交1058億元。

騰訊 （00700） 升3%，收報406.8元，升穿405元「南非頂」，為表現最佳藍籌；恒隆地產 （00101） 跌2.8%，藍籌中表現最差。

另外，滙豐 （00005） 跌2.2%，失守40元水平。

【16：00】恒生指數U盤前跌118點，報24026點。

【15：42】港股尾市跌約130點，於24000點邊水平。騰訊 （00700） 撐市，個股貢獻大市65點。

【15：01】騰訊 （00700） 升抵405元「南非頂」阻力，出現「千人操」沽盤。

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【15：01】內地股市午後轉升，上證收報2819點，升0.3%；深證收報10470點，升0.5%；創業板指收報2008點，升1.6%。

【14：48】道指期貨升幅擴大，道指期貨升167點，報23558點。

【14：44】騰訊 （00700） 升2.4%，高見404.4元，挑戰405元「南非頂」阻力。

【14：41】即月期指午後再次轉升，最新升約30點。大市跌幅收窄至不足100點。

【14：36】維達 （03331） 股價造好，升逾7%，破頂高見22.1元。

【14：32】美股期貨轉升，道指期貨報23473點，升82點。港股跌幅收窄至約140點，重上24000點水平。

【14：30】騰訊 （00700） 升2%，升至403元水平。

【14：11】藍籌濠賭股逆市向好，其中銀娛 （00027） 升0.6%；金沙 （01928） 升1.2%。

【13：52】騰訊 （00700） 午後升幅擴大至近2%，高見402.8元升穿今早高位。

【13：50】阿里巴巴 （09988） 於202元出現「千人操」沽盤。

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【13：14】萬洲 （00288） 股價跌1.2%。萬洲旗下美國史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods），因有員工驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，再多兩家工廠需要關閉。

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【13：11】大市跌約200點，於23950點水平上落。

【13：10】美團 （03690） 午後初段升幅收窄，最新升0.6%，報98.45元。

【13：01】港股午後初段跌171點，報23974點。

【13：00】國泰 （00293） 股價升1.1%，國泰中午公布，3月國泰航空及港龍航空合共載客31.1萬人次，按年倒退90%，預期4月的日均載客量會少於1,000人。

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【12：38】紐約期油升幅收窄至0.1%，報19.89美元，再次回落至20美元水平以下；布蘭特期油升1.1%，報27.99美元。

【12：34】恒指黑期於港股中午休市時跌幅略為收窄，報23956點，跌73點。道指期貨報23270點，跌121點。

【12：10】恒安 （01044） 逆市升1.6%，為表現最佳藍籌；滙豐 （00005） 則為表現最差藍籌。

【12：10】滙豐 （00005） 半日跌2.5%，中午收報39.6元；騰訊 （00700） 逆市升1.4%，中午收報400.6元。

【12：00】恒生指數半日跌190點，中午收報23954點。國指中午收報9667點，跌56點，主板半日成交544億元。

【11：43】港股於中午收市前跌約175點，仍處於24000點水平以下。

【11：38】恒大 （03333） 跌0.4%。內地傳媒報導，恒大以68.1億元人民幣，奪得廣州番禺區謝村體育設施地塊及產業地塊，並於該地興建大型足球場。

【11：30】內地股市方面，上證半日跌0.2，報2806點；深證跌0.3%，報10391點，創業板指升0.5%，報1987點。

【10：59】阿里巴巴 （09988） 升1.7%，高見201.6元；騰訊 （00700） 升1.3%，曾高見402.6元；美團 （03690） 升1.7%，高見99.75元。

【10：51】網上醫療股升勢未止，阿里健康 （00241） 升2.7%；平安好醫生 （01833） 升3.3%，破頂高見97.5元。

【10：31】華和控股 （09938） 遭洗倉，股價暴瀉84%，破底低見0.4元，成交6926萬元。

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【10：25】期指轉升，報24068點，升16點。

【10：24】大市跌幅顯著收窄至約60點，重上24000點水平。騰訊 （00700） 拉升，騰訊升1.9%，高見402.6元。

【10：20】安踏 （02020） 股價逆市造好，升4.3%，高見64.5元。中金上調安踏目標價11%，至79.58元。

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【10：17】港股跌幅收窄至約180點，惟仍處於24000點以下水平。

【09：57】滙豐 （00005） 跌幅擴至2.8%，低見39.4元；渣打 （02888） 跌4%，低見38.8元。

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【09：54】思捷 （00330） 跌2.8%。據內地媒體報道，連鎖時裝品牌Esprit將關閉中國所有門店。

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【09：53】長江生命科技 （00775） 升近13%，高見1.07元。長江生命科技宣布，已與新加坡的醫療技術公司Biolidics Limited簽訂分銷協議，在香港分銷新冠肺炎（COVID-19）血清學試劑盒的分銷權。

長江生命科技分銷檢測試劑盒 10分鐘可驗證新冠病毒抗體

【09：46】港股跌幅擴大至逾200點，跌250點，失守24000點水平。

【09：36】ATM 3股逆市向上，阿里巴巴 （09988） 升1.5%，高見201.4元；騰訊 （00700） 升1.1%，再試400元水平；美團 （03690） 升1.5%，高見99.3元。

【09：35】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升近1%；瑞聲 （02018） 跌0.5%。蘋果（美：AAPL）將推出新手機iPhone SE，與2016年推出的手機iPhone SE同名，售價3399元起，周五（17日）晚上8時起預售，下周五（24日）起到貨。

【傳說中的iPhone 9】蘋果推新手機iPhone SE 3399元周五起預售

【09：32】紐約期油創18年收市低，中石油 （00857） 跌0.4%；中海油 （00883） 跌0.2%；中石化 （00386） 跌0.3%。

【油價走勢】美國擬補貼石油生產商換取減產 紐油漲逾3%

【09：29】內地3大股指低開，上證跌0.5%，深證跌0.5%，創業板指跌0.3%。

【09：28】莎莎國際 （00178） 跌1.6%，莎莎昨公布，截至今年3月底止3個月營業額為8.92億元，按年下跌56.5%。

【香港零售】莎莎上季營業額跌56% 港澳同店銷售挫近6成

【09：23】其他重磅藍籌個別發展，中移動 （00941） 跌0.7%；港交所 （00388） 跌0.5%；友邦 （01299） 靠穩升0.1%。

【09：20】恒生指數低開119點，開報24025點。滙豐跌2.1%穿40元，開報39.75元。騰訊 （00700） 逆市升1%，開報399元。

【滙豐股價】滙豐外圍穿40關 技術恐成一浪低於一浪（第三版）

【09：15】人民幣中間價報7.0714，下調312點子。

【09：14】即月期指開報23921點，跌131點或0.5%。

【08：40】亞股早段向下，日經225指數跌294點或1.5%，報19256點；南韓KOSPI指數跌6點或0.3%，報1850點。

【08：35】恒指黑期跌約300點，報23729點；美股期貨未止跌，道指期貨跌154點，報23237點。

【08：30】滙豐 （00005） ADR折合報39.45元，跌2.8%；騰訊 （00700） ADR折合報394.98元，跌0.01%。

【08：25】巨星醫療 （02393） 公布，一次性醫用口罩產品已經於3月順利投產，計劃提升產能至每月400萬個。另外，正著手安排醫用N95口罩於5月生產，計劃產能為每月370萬個。

巨星醫療︰提升醫用口罩產能至每月400萬個 並著手投入N95口罩生產

【疫情焦點】全球累計逾208萬確診 美國確診逾64萬

【08：05】北京汽車 （01958） 發盈警，北京汽車公布，預期截至3月底止，首季歸屬於公司權益持有人的淨利潤按年大減約95%。北京汽車表示，業績下滑主因新冠肺炎疫情對中國汽車行業整體衝擊。

【盈喜盈警】北京汽車發盈警 料首季少賺95%

【07：45】美國總統特朗普表示，美國的新型肺炎疫情高峰期已過，部分地區疫情出現平穩迹象，將會在當地星期四公布放寬居家令的指導意見。

【全球大流行】特朗普：美國新冠肺炎疫情高峰期已過 將公布放寬居家令指導意見

【07：00】道指早段曾瀉716點，道指收跌445點，報23504點；標指及納指跌62及122點，報2783及8393點。港股ADR收報23937點，跌208點或0.9%。恒指夜期收報24014點，跌38點或0.2%。

道指跌445點港股ADR跌208點 紐約期油創18年收市低

【數字貨幣】人行數字貨幣傳在農行內測 年內有望推出？

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責任編輯︰梁浩碩