▲ 道指期貨跌154點 恒指黑期跌約300點（不斷更新）

美股下挫，褐皮書稱新冠肺炎疫情令美經濟急劇收縮 ； 加上3月零售銷售及工業生產急挫，以及美國3大銀行上季業績均遜預期，道指收跌445點，報23504點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開208點，開報23937點，意味大市跌穿24000點水平。

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【09：14】即月期指開報23921點，跌131點或0.5%。

【08：40】亞股早段向下，日經225指數跌294點或1.5%，報19256點；南韓KOSPI指數跌6點或0.3%，報1850點。

【08：35】恒指黑期跌約300點，報23729點；美股期貨未止跌，道指期貨跌154點，報23237點。

【08：30】滙豐 （00005） ADR折合報39.45元，跌2.8%；騰訊 （00700） ADR折合報394.98元，跌0.01%。

【08：25】巨星醫療 （02393） 公布，一次性醫用口罩產品已經於3月順利投產，計劃提升產能至每月400萬個。另外，正著手安排醫用N95口罩於5月生產，計劃產能為每月370萬個。

巨星醫療︰提升醫用口罩產能至每月400萬個 並著手投入N95口罩生產

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【08：05】北京汽車 （01958） 發盈警，北京汽車公布，預期截至3月底止，首季歸屬於公司權益持有人的淨利潤按年大減約95%。北京汽車表示，業績下滑主因新冠肺炎疫情對中國汽車行業整體衝擊。

【盈喜盈警】北京汽車發盈警 料首季少賺95%

【07：45】美國總統特朗普表示，美國的新型肺炎疫情高峰期已過，部分地區疫情出現平穩迹象，將會在當地星期四公布放寬居家令的指導意見。

【全球大流行】特朗普：美國新冠肺炎疫情高峰期已過 將公布放寬居家令指導意見

【07：00】道指早段曾瀉716點，道指收跌445點，報23504點；標指及納指跌62及122點，報2783及8393點。港股ADR收報23937點，跌208點或0.9%。恒指夜期收報24014點，跌38點或0.2%。

道指跌445點港股ADR跌208點 紐約期油創18年收市低

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責任編輯︰梁浩碩