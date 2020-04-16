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恒生指數跌幅收窄　ATM 3股逆市升逾1%（不斷更新）

金融經濟 11:45 2020/04/16

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道指期貨跌154點　恒指黑期跌約300點（不斷更新）

美股下挫，褐皮書稱新冠肺炎疫情令美經濟急劇收縮 ； 加上3月零售銷售及工業生產急挫，以及美國3大銀行上季業績均遜預期，道指收跌445點，報23504點。港股今早承接跌勢，恒生指數低開119點，開報24025點，大市早段曾跌近300點，低見23854點，失守24000點關口，其後跌勢回順。

【滙豐股價】滙豐恒指權重股排名　首次被建行超越

【數字貨幣】人行數字貨幣傳在農行內測 年內有望推出？

【11：43】港股於中午收市前跌約175點，仍處於24000點水平以下。

【11：38】恒大 （03333） 跌0.4%。內地傳媒報導，恒大以68.1億元人民幣，奪得廣州番禺區謝村體育設施地塊及產業地塊，並於該地興建大型足球場。

【11：30】內地股市方面，上證半日跌0.2，報2806點；深證跌0.3%，報10391點，創業板指升0.5%，報1987點。

【10：59】阿里巴巴 （09988） 升1.7%，高見201.6元；騰訊 （00700） 升1.3%，曾高見402.6元；美團 （03690） 升1.7%，高見99.75元。

【10：51】網上醫療股升勢未止，阿里健康 （00241） 升2.7%；平安好醫生 （01833） 升3.3%，破頂高見97.5元。

【10：31】華和控股 （09938） 遭洗倉，股價暴瀉84%，破底低見0.4元，成交6926萬元。

華和遭洗倉股價瀉逾八成　上市近3個月股價累升4倍

【10：25】期指轉升，報24068點，升16點。

【10：24】大市跌幅顯著收窄至約60點，重上24000點水平。騰訊 （00700） 拉升，騰訊升1.9%，高見402.6元。

【10：20】安踏 （02020） 股價逆市造好，升4.3%，高見64.5元。中金上調安踏目標價11%，至79.58元。

安踏體育：首季安踏品牌零售額跌20至25%

【10：17】港股跌幅收窄至約180點，惟仍處於24000點以下水平。

【09：57】滙豐 （00005） 跌幅擴至2.8%，低見39.4元；渣打 （02888） 跌4%，低見38.8元。

【滙豐股價】滙豐跌穿40元　新加坡石油巨頭財困滙豐為大債主

【09：54】思捷 （00330） 跌2.8%。據內地媒體報道，連鎖時裝品牌Esprit將關閉中國所有門店。

【ESPRIT】思捷代理關閉內地全部門店　「比抹布還便宜」

【09：53】長江生命科技 （00775） 升近13%，高見1.07元。長江生命科技宣布，已與新加坡的醫療技術公司Biolidics Limited簽訂分銷協議，在香港分銷新冠肺炎（COVID-19）血清學試劑盒的分銷權。

長江生命科技分銷檢測試劑盒　10分鐘可驗證新冠病毒抗體

【09：46】港股跌幅擴大至逾200點，跌250點，失守24000點水平。

【09：36】ATM 3股逆市向上，阿里巴巴 （09988） 升1.5%，高見201.4元；騰訊 （00700） 升1.1%，再試400元水平；美團 （03690） 升1.5%，高見99.3元。

【09：35】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升近1%；瑞聲 （02018） 跌0.5%。蘋果（美：AAPL）將推出新手機iPhone SE，與2016年推出的手機iPhone SE同名，售價3399元起，周五（17日）晚上8時起預售，下周五（24日）起到貨。

【傳說中的iPhone 9】蘋果推新手機iPhone SE　3399元周五起預售

【09：32】紐約期油創18年收市低，中石油 （00857） 跌0.4%；中海油 （00883） 跌0.2%；中石化 （00386） 跌0.3%。
【油價走勢】美國擬補貼石油生產商換取減產 紐油漲逾3%

【09：29】內地3大股指低開，上證跌0.5%，深證跌0.5%，創業板指跌0.3%。

【09：28】莎莎國際 （00178） 跌1.6%，莎莎昨公布，截至今年3月底止3個月營業額為8.92億元，按年下跌56.5%。

【香港零售】莎莎上季營業額跌56% 港澳同店銷售挫近6成

【09：23】其他重磅藍籌個別發展，中移動 （00941） 跌0.7%；港交所 （00388） 跌0.5%；友邦 （01299） 靠穩升0.1%。

【09：20】恒生指數低開119點，開報24025點。滙豐跌2.1%穿40元，開報39.75元。騰訊 （00700） 逆市升1%，開報399元。

【滙豐股價】滙豐外圍穿40關　技術恐成一浪低於一浪（第三版）

【09：15】人民幣中間價報7.0714，下調312點子。

【09：14】即月期指開報23921點，跌131點或0.5%。

【08：40】亞股早段向下，日經225指數跌294點或1.5%，報19256點；南韓KOSPI指數跌6點或0.3%，報1850點。

【08：35】恒指黑期跌約300點，報23729點；美股期貨未止跌，道指期貨跌154點，報23237點。

【08：30】滙豐 （00005） ADR折合報39.45元，跌2.8%；騰訊 （00700） ADR折合報394.98元，跌0.01%。

【08：25】巨星醫療 （02393）  公布，一次性醫用口罩產品已經於3月順利投產，計劃提升產能至每月400萬個。另外，正著手安排醫用N95口罩於5月生產，計劃產能為每月370萬個。

巨星醫療︰提升醫用口罩產能至每月400萬個　並著手投入N95口罩生產

【疫情焦點】全球累計逾208萬確診　美國確診逾64萬

【08：05】北京汽車 （01958）  發盈警，北京汽車公布，預期截至3月底止，首季歸屬於公司權益持有人的淨利潤按年大減約95%。北京汽車表示，業績下滑主因新冠肺炎疫情對中國汽車行業整體衝擊。

【盈喜盈警】北京汽車發盈警　料首季少賺95%

【07：45】美國總統特朗普表示，美國的新型肺炎疫情高峰期已過，部分地區疫情出現平穩迹象，將會在當地星期四公布放寬居家令的指導意見。

【全球大流行】特朗普：美國新冠肺炎疫情高峰期已過　將公布放寬居家令指導意見

【07：00】道指早段曾瀉716點，道指收跌445點，報23504點；標指及納指跌62及122點，報2783及8393點。港股ADR收報23937點，跌208點或0.9%。恒指夜期收報24014點，跌38點或0.2%。

道指跌445點港股ADR跌208點　紐約期油創18年收市低

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國恒大（03333） 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 安踏體育（02020） 渣打集團（02888） 思捷環球（00330） 長江生命科技（00775） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988）

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