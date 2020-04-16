【盈喜盈警】北京汽車跌逾4%　發盈警料首季少賺95%

▲ 【盈喜盈警】北京汽車發盈警 料首季少賺95%

北京汽車 （01958） 發盈警，北京汽車公布，預期截至3月底止，首季歸屬於公司權益持有人的淨利潤按年大減約95%。北京汽車表示，業績下滑主因新冠肺炎疫情對中國汽車行業整體衝擊，對集團的生產和銷售亦有較大影響，整車銷量較去年同期有較大幅度下滑，從而導致集團效益下降。

北京汽車開報3.17元，跌1.9%，其後跌幅擴大，曾跌近6%低見3.04元，最終收報3.08元，跌0.15元或4.6%，成交3797萬元。

集團表示，目前各基地的生產運營已逐步恢復正常水平，將能夠緩解集團效益下滑壓力。不過，由於新冠肺炎疫情的發展存在不確定性，仍無法排除疫情對集團的經營業績產生進一步影響。

與此同時，各行業復產復工快速推進，行業主管部門密集出台有利於乘用車消費提升、惠及消費者及主機廠的多項政策，財稅部門加大生產企業財政稅收支持力度，集團也推出了於疫情期間提升銷售的舉措。綜合以上因素，集團仍對中長期的業務發展持謹慎正面預期。

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責任編輯︰梁浩碩