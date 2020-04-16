▲ 道指跌445點港股ADR跌208點 紐約期油創18年收市低

道指跌445點

美股下挫，褐皮書稱新冠肺炎疫情令美經濟急劇收縮 ； 加上3月零售銷售及工業生產急挫，以及美國3大銀行上季業績均遜預期，拖累美股反覆下挫。道指早段曾瀉716點，道指收跌445點，報23504點；標指及納指跌62及122點，報2783及8393點。

港股ADR跌208點

港股ADR收報23937點，跌208點或0.9%。恒指夜期收報24014點，跌38點或0.2%。

紐約期油創18年收市低

美國上周原油庫存增1900萬桶，增幅為歷來最大，油價向下，紐約期油收報19.87美元，跌0.24美元或1.2%，為2002年2月以來最低收市價，創18年收市新低。布蘭特期油收報27.69美元，跌1.91美元或6.5%。

美滙指數升0.7%

市場憂慮新冠肺炎疫情打擊經濟，資金流入美元避險。美滙指數回升，一度升至近100水平。美滙指數報99.57，升0.7%。歐元兌美元報1.0901；美元兌日圓報107.48。

美國10年期債息報0.635厘。

紐約期金跌1.6%

美元回穩，加上金價出現獲利回吐，紐約期金收報1740.2美元，跌28.7美元或1.6%。現貨金於1742美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

