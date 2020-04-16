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【開市直擊】油價直插無水花　恒指恐失24000

股樓投資 08:54 2020/04/16

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昨晚美國多項經濟數據欠佳，且多個投資及研究機構對美國經濟感到悲觀，國際油價急插失守20美元一桶的水平，創近18年新低，加上美國銀行股業績欠佳，美股三大指數分別跌1.4%至2.2%不等。

雖然恒指夜期僅跌38點，較上日收市低水131點，但港股ADR指數跌近1%，收報23937點。恒指牛熊證街貨昨日維持35:65的水平，牛證街貨於23500點至23699點為重貨區，有近1000張期指，而熊證重貨區則在25000點至25199點，若今日低開失守24000點，則牛證街貨雖然不多，但仍然向下殺的機會較大。

技術走勢方面，恒指如昨日所言24600點見阻力，全日高開低走，幾乎形成向穿頭破腳的形態，短期內受制3月12日下跌裂口底24657點阻力。唯一較利好是昨日大陰燭跌市但成交未有增加，沽壓未算強，今日除了留意指數跌幅外，還看成交是否配合。

個股方面，油價急跌固然不利中海油 （00883） 、中石油 （00857） 等，而美國銀行股業績差，滙豐 （00005） 等金融股亦有壓力，後者ADR較香港收市價跌2.8%，可見一斑。

撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 美股 香港股票 低水 滙豐控股（00005） 香港 美國 石油 牛證 熊證

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