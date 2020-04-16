【美股收市】美零售重創 褐皮書指經濟急劇收縮  道指挫445點 

美國聯儲局公布地區經濟褐皮書，稱新冠肺炎疫情令美經濟急劇收縮 ; 加上美3月零售銷售及工業生產同時急挫，並創二戰以來最大跌幅，預示經濟步入寒冬 ; 美國3大銀行上季業績均遜預期，股價受壓，拖累美股反覆下挫。「宅經濟」受惠股亞馬遜、Netflix則逆市破頂。

道指早段曾瀉716點，收市仍跌445點，報23504點；標指及納指跌62及122點，報2783及8393點。美國銀行、高盛、花旗首季業績均遜預期，股價分別收下挫6.2%、微升0.2%、下挫5.6%。蘋果公司發布新iPhone SE，但股價仍跌0.9%。

市場聚焦美國各州如何部署重啟經濟計劃，據報美國民主黨將與財長姆欽（Steven Mnuchin）舉行會議， 討論紓困新法案。民主黨上周提出一項總值5000億美元的紓困新法案，惟共和黨領袖對有關建議有保留。

美國疾病控制與預防中心表示，有20個州份可能在5月1日重啟經濟活動，中心將對這些州份提供支援。計劃重開的州份，受新冠病毒衝擊的程度暫時較溫和，州長認為已有足夠條件重啟經濟。

盡管疫情蔓延似漸趨平穩，但各國經濟難言能否迅速恢復，美滙反彈，美滙指數再次上試100 ; 金價從七年高位回落，紐約6月期金收市跌1.6%，報1740.20美元，跌至一周低位。