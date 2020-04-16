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紐約州下令外出須戴口罩 20州或5月1日重啟經濟

環球社會熱點 03:51 2020/04/16

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美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)下令，民眾在公開場所必須配戴口罩，以阻止疫情擴散。
有關命令將有3天寬限期，其後將嚴格執行。民眾在公眾場合與他人接觸，必須配戴口罩，或者以衣服、大塊手帕或者圍巾遮蓋口鼻。
科莫稱，發布命令是因為紐約州將處於疫情持續的「新常態」，強制配戴口罩屬於階段性重要安排，但不代表很快重啟經濟活動。除非疫苗面世，否則他相信疫情「新常態」難以被改變。
另一方面，美國疾病控制與預防中心表示，有20個州份可能在5月1日重啟經濟活動，中心將對這些州份提供支援。計劃重開的州份，受新冠病毒衝擊的程度暫時較溫和，州長認為已有足夠條件重啟經濟。
美國國家過敏症和傳染病研究所主任福西(Anthony Fauci)接受全國廣播公司(NBC)訪問表示，何時重啟經濟活動因地而異，因為各州的人口密度不同，其他情況也有異，部分州份可以放寬防疫措施，部分則不適合。
此外，美國國防部長埃斯珀表示，中方仍未有提供新冠病毒的相關資訊，且是必須知會全球的資訊，有需要持續向中方施壓。埃斯珀表示，很明顯，中方本來可以早一點坦率分享更多資訊，令各方可以更早了解這種病毒。

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月16日 時間04:00）

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