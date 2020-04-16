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【美國疫情】紐約強制「戴口罩」惟手巾遮臉都過關

環球社會熱點 13:05 2020/04/16

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【新冠肺炎美國疫情】紐約「強制戴口罩」惟手巾摭面都過關

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續嚴峻，重州區紐約州確診人數高逾21萬，佔美國約64萬人確診3分1。紐約州長科莫下令，紐約州民眾在公開場所必須配戴口罩，以阻止疫情擴散。美國總統特朗普大談復工之際，科莫指出，強制戴口罩不等於快將重啟經濟活動。不過，紐約州強制戴口罩令似乎未夠科學嚴謹，命令容許民眾以手巾和衣服等遮蓋臉部，而非必須佩戴正式口罩，恐怕無法有效阻止病毒傳播。

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紐約州長科莫（Andrew Cuomo）周三（15日）召開記者會，公佈紐約州前一天（14日）再有752人死於新冠肺炎疫情。

紐約市亦大幅上調死亡人數，連計醫院以外病死者，紐約市一城死亡數字已超越1萬人。紐約全州包括紐約市，目前累計死亡人數更已超過1.4萬人。

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科莫頒令，紐約州內所有人在公眾場合，無法互相保持至少6呎（約1.8米）距離，例如乘搭公共交通工具，或在繁忙街道行走期間，必須戴上口罩。

紐約州戴口罩令會在周五（17日）生效，初時會有3天寬限期，其後嚴格執行。

然而，命令實際上並未強制民眾佩戴外科手術或工業用口罩，當局也容許民眾衣服、大塊手帕或者圍巾遮蓋口鼻。

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科莫稱，發布命令是因為疫情會成為紐約州「新常態」，強制戴口罩屬於階段性重要安排，但不代表很快重啟經濟活動。

科莫坦言，除非新冠肺炎疫苗面世，否則疫情新常態難以改變。

美國總統特朗普周三則揚言，美國疫情高峰期已經過去。特朗普表示，會於周四公佈重啟經濟計劃。

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