【疫情焦點】全球確診破205萬 美國逾62萬 世衞冀填補資金缺口

新冠肺炎疫情全球蔓延，截至今晨2時20分，據各相關機構數據顯示，全球累計確診逾205萬宗，新增5.2萬宗，累計13.3萬人不治；美國繼續是全球最多確診國家，累積個案破62萬宗，逾2.75萬人死亡。

美國總統特朗普宣布暫停向世衞提供資金，批評世衞嚴重管理不善，隱瞞疫情擴散風險。世衞總幹事譚德塞周三表示，對特朗普的決定表示遺憾，並稱會尋求其他國家協助填補資金缺口，確保抗疫工作不受影響。

譚德塞強調，世衞公平與各國合作，無論國家人口多寡或經濟實力高低，都一視同仁與各個夥件合作。

英國首相約翰遜的發言人指出，英國沒有計劃停止資助世衞，認為世衞在領導全球衞生對策方面可發揮重要作用，強調新型冠狀病毒是全球挑戰，最重要是各國要共同努力應對。

發言人強調，疫情未過高峰前，英國不會討論取消封城措施。政府科學顧問表示，新增確診個案的速度減慢，認為封鎖和保持社交距離的措施有效，令人鼓舞。英國至今超過9.9萬人確診，1.2萬多人死亡。

德國總理默克爾表示，為抗擊疫情而實施的保持社交距離措施，將會延長至5月3日甚至更長時間，但部分商店下周一將會重開。下月4日將局部開課，會先安排中小學最後一年級的學生優先復課。