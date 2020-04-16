【滙豐股價】滙豐恒指權重股排名　首次被建行超越

▲ 滙豐於恒指的比重排名，被建行超越。

滙豐 （00005） 不派息，令股價陷入弱勢，此消彼長，反而股息有5.6厘的建行 （00939） H股，在恒指權重的排名，首次超越滙豐，晋身第三大恒指權重股。

建行獲北水力撑，今年來累計吸資541億元，股價今年累跌7.7%，由6.73元跌至6.21元，H股市值高達1.5萬億元，不計大型股東等持股，流通市值達6719億元，恒指佔比8.44%，為恒指第三權重股。

至於滙豐，股價今年來股價累跌33.3%，由60.85元急挫至40.6元，市值縮至8400億元，雖然滙豐是100%全流通，但基於技術性原因，流通市值只計入80.06%，即6620億元，佔恒指比重8.3%，為恒指第四大權重股。

所以當恒指季度檢討後，重新調整權重，預期滙豐將100%市值計入，若各成份股的股價不變，恒指權重股排名或將上升。不過，屆時恒指諮詢結果出爐，金融股比重或限制在8%，形勢仍是多變。

恒指權重股首名是騰訊 （00700） ，佔比10.9%；其次是友邦 （01299） ，佔比10.2%。

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編輯：譚志偉