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AMC院線傳破產萬達否認 王健林全球20%票房夢碎

金融經濟 23:36 2020/04/15

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外媒傳美國最大院線AMC面臨破產，萬達今日澄清消息為謠言。

外媒近日報道指，萬達集團旗下、美國最大院線AMC（美：AMC）正與威嘉律師事務所（Weil Gotshal & Manges）接觸，探討可能的破產事宜。萬達今日澄清指，AMC沒有申請破產，消息純屬謠言。AMC在美股早段跌3.7%。

外媒早前的報道指出，暫未知AMC是否有聘請其他顧問以進行重組，但破產非常有可能因AMC已開始無力承擔租金。有指AMC債務高達49億美元，面臨債務違約風險。評級機構標普則在4月7日將AMC的信用評級從B降至CCC-級，即發債人可能會違約。

萬達於2012年以26億美元收購AMC全部股權，當時萬達董事長王健林曾揚言計劃2020佔全球20%的電影市場份額。隨後因監管限制及萬達縮減海外投資，萬達對AMC的持股降至38%，但仍為萬達子公司。

由於新冠肺炎疫情在美國持續擴散，AMC早前宣布全球1000間影院將暫時關閉，包括首席執行官在內的600名員工暫時停職。

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責任編輯：陳健婷

美股 疫情 美國 AMC（美：AMC） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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