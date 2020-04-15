【傳說中的iPhone 9】蘋果推新手機iPhone SE　3399元周五起預售

▲ 蘋果推出新iPhone SE後，跌幅雖收窄，惟仍未能逆市走高，截至本港時間晚上約11時20分，每股報283.59美元，跌1.2%

蘋果（美：AAPL）將推出新手機iPhone SE，與2016年推出的手機iPhone SE同名，售價3399元起，周五（17日）晚上8時起預售，下周五（24日）起到貨。在此情況下，短期可留意瑞聲 （02018） 、富智康 （02038） 、高偉電子 （01415） 等蘋果概念股會否因新iPhone SE推出，而獲資金炒作。

新iPhone SE分別設64GB、128GB、256GB三個型號，在美售價分別為399美元、449美元、549美元，若按蘋果官網列出的價錢計算，三個型號在港售價為3399元、3899元、4699元。換言之，單計售價，本港新iPhone SE售價折算美元計較當地貴。

值得注意是，蘋果推出新iPhone SE後，跌幅雖收窄，惟仍未能逆市走高，截至本港時間晚上約11時20分，每股報283.59美元，跌1.2%。

新iPhone SE與iPhone 11 Pro採同一晶片，但外型則與iPhone8較為相似，設有黑、白、紅三隻色，僅設單鏡頭，假若銷量與以往接近，其鏡頭供應商在這個產品的收入可能未必如iPhone 11推出時高。

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