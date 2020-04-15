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【美股戰報】史上最差零售數據 部署三大贏家抗疫

環球政經 22:45 2020/04/15

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受禁足令影響，美國3月零售銷售按月跌8.7%，跌幅高於市場8%的預期，創下市場最單月跌幅。由於內需佔美國GDP比重達七成，零售銷售創下歷史最大跌幅，可謂為美國首季經濟判了死刑，不過細看數字，便會發現雜貨類、家居裝飾類及電商的銷售增長，卻分別逆市升29%、7.6%及9.7%。

其實早於數據公布，相關股份已隨大市反彈，但今次的零售數據後，預計這些股份的表現將會持續強勁，原因除了是銷售額大幅上升外，更重要是它們都是股民眼中的收息股。在現時全球經濟體幾乎完全陷入停擺下，派息穩定、現金流強勁的零售股，似乎比朝不保夕更為吸引，以下是本欄精選的三大贏家。

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1. Costco

連鎖超市的銷售增長在短短一個月間大增三成，自然是受搶購潮所致，所以投資者不應期望如此高速的銷售增長能夠長時間維持，但滙豐停派息的故事教訓我們，即使大家心知派息只是「左手交右手」，但仍會對停止派息感到不爽，故現金流強勁的連鎖超市，就可成為投資者的避風港。

美國較大型的上市連鎖超市包括以下7家：Kroger、Target、Walmart、Sprouts Farmers Market、Ingles Markets、Weis Market及Costco。一眾連鎖超市中，本欄較看好Costco，此股雖然現時息率只有0.9厘，但股息增長驚人，過去15年平均每年增派息13%，市場預期今年仍能增加派息。

有如其名，Costco能夠脫穎而出，主要是因為此股具價格優勢，其經營利潤率長年只在2-3%，但只有加入成為Costco會員的消費者才可享有平價貨品，而去年1494億美元的銷售額當中，便有35億美元為會員費收入，由於這些會員費收入沒成本可言，故收費幾乎全數成為公司的純利，為Costco提供穩定的現金流。更重要是，由2012年至今，除了在2017年加價9%外，會員費再沒有加價，可見未來仍有一定加價空間，盈利增長可期。

2. Home Depot

相對連鎖超市售賣的日用品，家品店受惠疫情的程度稍低，始終「柴米油鹽」的必要性較大。但兩大家品股LOWE及HD於疫情至今已累積一定跌幅，股價也有一定折讓，加上它們對經濟周期敏感度較低，投資者亦可視之為抗疫之旗。

以銷售額計，Home Depot是全球最大的家品店，收入、盈利、派息都在過去7年持續增長，即使在經濟較差的2018年，盈利仍按年增長44%，唯一是去年盈利增長顯著減慢，按年只有1%。不過，現時公司持有的自由現金流達110億美元，維持派息並非難事。雖然近日股價走勢不算強勁，但與過去5年平均PE 20倍比較，現時預測PE只有19.3倍，估值合理，可作為收息避風港。

3. Amazon

與其他零售數據細分項目不同，電商增長於過去數年持續上升，數據並非只是疫情只短暫上揚，故此，如果投資者以HD或Cost作防守部署，電商龍頭的Amazon就可成為進取之選。Amazon的增長潛力不用多說，盈利連年以高於20%的增速增長，現金流更多達258億美元，但要留意，今次疫情中，除了電商業務受惠外，其雲業務也是疫情的最大贏大。

Amazon旗下的AWS是全球最大的雲服務公司，受惠疫情各國推行的禁足令，雲端服務需求急劇上升，雖然公司未有公布實際數字，但兩大在家概念股Zoom及Netflix皆是AWS的用戶，AWS的需求自然水漲船高。Amazon周一便宣布，繼上月增聘10萬名工人後，今個月將會再增聘7.5萬人。可見Amazon可謂食正疫情最受惠的兩大板塊：電商及在家工作概念，可望成為疫市贏家。

 

 

 

撰文 : 國際組

停擺 服務 雲端 銷售 美國 超市 WalMart AWS Home Depot Amazon

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