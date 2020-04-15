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iPhone SE 2020登場　僅3,399元重獲Touch ID周五可預訂

科技 23:31 2020/04/15

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iPhone SE 2020將美國時間4月17日預售，並將於4月24日發貨，而香港售價將由3,399元起。

iPhone SE 2020早在多月前已傳出會於今年發布，惟一直只聞樓梯響。蘋果今（15/4）宣布，正式推出iPhone SE 2020。iPhone SE 2020除了重用iPhone 8的設計外，亦配備Touch ID。iPhone SE 2020將美國時間4月17日預售，並將於4月24日發貨，而香港售價將由3,399元起。

iPhone SE 2020備有4.7吋LCD屏幕，並非iPhone X及iPhone 11系列的全屏設計。用戶無須再被「瀏海」遮擋畫面。新機採用與iPhone 11同級的A13 Bionic處理器，及支援雙SIM卡、NFC及無線充電功能。近日疫情持續，人人外出均要戴上口罩，令不少人的Face ID「失效」。而iPhone SE 2020採用Touch ID，無論手指是否已消毒，用戶亦可使用Touch ID解鎖手機。

相機功能方面，iPhone SE 2020僅備有一個1200百萬像素的主鏡頭，前置鏡頭則是700萬像素鏡頭。蘋果表示，其A13 Bionic處理器可改善其Smart HDR攝影，拍攝時可將多張照片組合成一張照片，以改善照明和細節。

iPhone SE 2020黑、白、紅3色，並配有64GB、128GB 和 256GB共3款容量選擇，價錢分別為3,399元、3,899元及4,699元。iPhone SE是蘋果於2016年正式推出的平價iPhone，外觀設計上與iPhone 5s相同，卻配備與iPhone 6s同級的處理器。除了滿足果迷對細屏手機的渴望外，亦成功吸引非iPhone用戶考慮入手。

蘋果人流資料趨勢網　監察公共交通工具乘客人數變化

總括而言，雖然iPhone SE 2020並非全屏幕手機（亦未有「瀏海」），但考慮到其處理器及功能與iPhone 11相近。記者認為，仍使用iPhone 7或更舊機款的iPhone用戶，及有意「轉會」的Android手機用戶需要換機時，可把iPhone SE 2020列入考慮名單。

責任編輯：楊匡然

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