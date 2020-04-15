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【數字貨幣】人行數字貨幣傳在農行內測 年內有望推出？

金融經濟 22:49 2020/04/15

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內地流傳人行數字貨幣正在中國農業銀行進行內部測試，深圳、雄安、成都、蘇州或為4個試點城市。

內地流傳消息指，人民銀行數字貨幣DCEP正在中國農業銀行進行內部測試，深圳、雄安、成都、蘇州將為人行數字貨幣的4個試點城市。A股概念股匯金股份（深：300368）、聚龍股份（深：300202）今日均漲停，內地《證券時報》引述接近央行人士表示，數字貨幣「一直在內測，以央行官方口徑為準」。

北京大學國家發展研究院副院長黃益平撰文表示，央行自2014年著手研究數字貨幣，現在試運行基本結束，也許很快就可以推出。但央行的數字貨幣是一個相對比較有限的版本，可以稱之為數字貨幣和電子支付的「二合一」，即替代現金M0（流通中的現金），央行並不對數字貨幣支付利息。

網上流傳的農行數字貨幣錢包測試截圖。

根據目前網上流傳的農行數字貨幣錢包（DCEP錢包）截圖，其主要功能於銀行電子帳戶功能類似，有「掃碼支付」、「匯款」、「收付款」、「碰一碰」四大常用功能。據目前公開資料，「碰一碰」或指若兩個人的手機都有DCEP錢包，只要手機有點，就算沒有網絡，手機觸碰就可將貨幣轉至另一個錢包。

有分析預期DCEP或可於年內推出試點。由於通過DCEP錢包已可實現支付、轉賬等功能，市場憂慮或將對阿里巴巴（09988）旗下支付寶、騰訊（00700）旗下微信支付造成衝擊。不過，現時人行數字貨幣的公開資料仍非常有限，仍難以評估數字貨幣的推出將如何影響內地的支付生態。

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責任編輯：陳健婷

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