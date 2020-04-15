  • 22°C
香港時間 : 2020415日 (三) 22:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中行：銀保監同意設立中銀金融租賃

金融經濟 22:05 2020/04/15

分享：

行對中銀金融租賃的投資資金來源為自有資金，持股比例92.59%

中行 （03988） 收市後在聯交所發公告，指近日收到《中國銀保監會關於籌建中銀金融租賃有限公司的批覆》（銀保監覆[2020]204號），同意中行投資設立中銀金融租賃。中行對中銀金融租賃的投資資金來源為自有資金，持股比例92.59%，而由於是次投資不屬關聯交易或重大資產重組事項，故無需提交到股東大會審批。

根據公告，中銀金融租賃將在重慶註冊，註冊資本擬為108億元人民幣，有意從事的業務分別為：（1）融資租賃業務、（2）轉讓和受讓融資租賃資產、（3）固定收益類證券投資業務、（4）接受承租人租賃保證金、（5）吸收非銀行股東3個月以上定期存款、（6）同業拆借、（7）向金融機構借款、（8）境外借款、（9）租賃物變賣及處理業務、（10）經濟諮詢。

相關文章：【滙豐不派息】大摩嚴選穩定高息金融股　薦中行、信行、光銀
相關文章：【滙豐股價】北水40元以上無買滙豐　技術恐成一浪低於一浪（第二版）

中行形容，是次投資行為「落實新一期發展戰略部署、滿足客戶多樣化金融服務需求」的重要舉動，相信設立金融租賃公司符合行業發展趨勢，也符合自身業務發展需要，稱這有利於提升中行的綜合金融服務水平，並增強服務實體經濟的能力。

中行於本年1月6日及3月29日已召開的董事會會議，並全票通過出資100億元人民幣，投資設立控股子公司中銀金融租賃。

中行今日收報2.98元，跌0.7%，成交額5.71億元。

相關文章：【滙豐不派息】中行前行長李禮輝解讀：為甚麼滙豐渣打不派息？
相關文章：歐洲銀行停派息 四大內銀邊隻最值博？
相關文章：【美國救市】施羅德：直升機撒錢較發債更吸引　但需提防通脹加劇

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

香港股票 中國銀行（03988） 國有內銀股 金融機構 銀行 金融服務 金融 中國銀行保險監督管理委員會

上一篇文章

美零售數據史上最差　道指挫逾600點恒指夜期低水294點（不斷更新）

下一篇文章

【小米回購】小米連續兩日回購4840萬股 共斥資5億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
美零售數據史上最差　道指挫逾600點恒指夜期低水294點（不斷更新）
美零售數據史上最差　道指挫逾600點恒指夜期低水294點（不斷更新）
HKTVmall：7小時有120萬電話登記抽籤買口罩
HKTVmall：7小時有120萬電話登記抽籤買口罩
油價跌7%納指升4%　恒指夜期收市高水73點（不斷更新）
油價跌7%納指升4%　恒指夜期收市高水73點（不斷更新）
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？