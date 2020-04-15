中行：銀保監同意設立中銀金融租賃

▲ 行對中銀金融租賃的投資資金來源為自有資金，持股比例92.59%

中行 （03988） 收市後在聯交所發公告，指近日收到《中國銀保監會關於籌建中銀金融租賃有限公司的批覆》（銀保監覆[2020]204號），同意中行投資設立中銀金融租賃。中行對中銀金融租賃的投資資金來源為自有資金，持股比例92.59%，而由於是次投資不屬關聯交易或重大資產重組事項，故無需提交到股東大會審批。

根據公告，中銀金融租賃將在重慶註冊，註冊資本擬為108億元人民幣，有意從事的業務分別為：（1）融資租賃業務、（2）轉讓和受讓融資租賃資產、（3）固定收益類證券投資業務、（4）接受承租人租賃保證金、（5）吸收非銀行股東3個月以上定期存款、（6）同業拆借、（7）向金融機構借款、（8）境外借款、（9）租賃物變賣及處理業務、（10）經濟諮詢。

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中行形容，是次投資行為「落實新一期發展戰略部署、滿足客戶多樣化金融服務需求」的重要舉動，相信設立金融租賃公司符合行業發展趨勢，也符合自身業務發展需要，稱這有利於提升中行的綜合金融服務水平，並增強服務實體經濟的能力。

中行於本年1月6日及3月29日已召開的董事會會議，並全票通過出資100億元人民幣，投資設立控股子公司中銀金融租賃。

中行今日收報2.98元，跌0.7%，成交額5.71億元。

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