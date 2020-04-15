有傳中國大陸頒禁令　禁止與外國玩家連線打機

▲ 有傳中國政府將禁止中國和其他國家使用共同伺服器，代表中國玩家不能再與外國人一起進行線上遊戲。（Pixabay圖片）

中國遊戲產業可能又面臨新危機，據中國遊戲網站消息，預料政府將推出歷來最嚴格的遊戲禁令，包含禁止中國和其他國家使用同一伺服器、與海外玩家在線聊天等。

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繼上週《集合啦！動物森友會》在部分網上商店下架後，有中國遊戲網站「遊戲葡萄」傳出，政府預料將推出歷來最嚴格的遊戲禁令，內容包含禁止中國和其他國家使用共同伺服器，代表中國玩家不能再與外國玩家一起進行線上遊戲，只能在中國玩家限定的伺服器裡。

據該網站的消息指出，目前北京、上海、廣東等地都陸續出現了遊戲禁令，料將會推展至全國。內容亦限制遊戲也不可宣傳「全球伺服器」、「多國玩家在線聊天」等功能。現有這些功能的遊戲，也要立即刪除。另外，遊戲也不能出現殭屍、瘟疫等內容，避免與新冠肺炎連結。

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有傳該禁令亦同時譴責玩家利用部份遊戲的「地圖編輯」、人物裝扮、工會等功能建立組織，「宣揚分裂祖國」的思想。此似乎特別針對近期鬧得沸沸揚揚的《集合啦！動物森友會》下架一事。

有關消息未獲官方確認，若然屬實，相信會對中國的遊戲及電競產業造成嚴重影響。舉例而言，中國的電競選手還可出戰電競世界賽嗎？遊戲公司亦重新設定功能、宣傳策略等；而玩家的遊戲體驗亦進一步受限制。

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責任編輯：葉泳珊

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