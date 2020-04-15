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【新冠肺炎】日本消毒酒精短缺　釀酒商推高濃度酒代替

商業 21:50 2020/04/15

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日本多個老牌釀酒企業紛紛著手釀製酒精度數高的酒，作為消毒液替代品。(新華社圖片)

新冠疫情於全球蔓延，各地防疫物品短缺。在日本，多個老牌釀酒企業紛紛著手釀製酒精度數高的酒，作為消毒液替代品。而消費者與醫療機構向釀酒企業的訂單急增。

釀高濃度酒解決消毒品不足

日本厚生勞動省3月發布通告，允許醫療機構在「迫不得已」的情況下，使用酒精度數83%至70%的酒進行消毒，其後亦允許有關產品標註中寫入「可用於手指消毒」。另一方面，山口東京理科大學感染控制學教授尾家重治亦指，最理想當然是使用消毒液，然而由於酒精短缺，使用可飲用商品也是方法之一。致釀酒企業紛紛釀製酒精度數高的酒。

【日本疫情】酒精消毒液供不應求　厚生勞動省允用高濃度烈酒暫代

共同網報道，日本高知縣安藝市釀酒企業「菊水酒造」於本月10日發售酒精濃度達77%的，發佈後不久便接到不少訂單，包括來自醫院和醫療相關人士，總數超過1萬件。其他酒品牌亦相繼發售高濃度酒，水戶市明利酒類公司於月初發售酒精度數為65%的烈酒；富山縣礪波市「若鶴酒造」亦發售了度數達77%的產品。至於消毒液廠商正努力增加產能，如花王將產量提升至20倍。

資生堂於歐美生産酒精消毒液　供醫療機構使用

【新冠肺炎】誤信飲純酒精可抗疫　土耳其20死30多人送院

責任編輯：蘇穎琪

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