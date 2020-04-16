疫情下吉舖轉多，租金亦下跌，但有危亦有機，小食、外賣及家品店等，最近生意逆市向上，租細舖賣平價貨，不失為創業機會。

最近有小食外賣店逆市擴充

民生區消費相對穩定，租細舖可突圍

經營飲食，租金佔2至3成較好

疫情下，零售及餐飲業整體受壓，不少商戶叫苦連天。不過，所謂有危亦有機，市場並非只有結業消息，其實也有擴充、創業個案，如大角咀道一個350呎舖位，上月獲年青人以3萬元租用，開設炸雞店。另外，新蒲崗爵祿街一間200多呎舖位，獲熱狗店以2萬元租用作擴充新分店。



以上兩個案共通點，包括租金便宜、舖位面積細、飲食相關並以外賣為主等等。這正是疫情持續下，營商環境起了變化而出現。以往一些地區二線街道，因為並非主要購物地段，人流不算暢旺。但在疫情下，市民多留在本區消費，過往面積較細、不太起眼舖位，勝在租金較便宜，成為營商人士小試牛刀最佳地點，開外賣店可避免食客互相感染，亦是新趨勢。

【限聚令商機】齊柏林熱狗店逆市擴充 進駐新蒲崗開舖

疫市租舖 年輕人3萬元租大角咀舖攻炸雞外賣

疫情下，市民減少外出，但始終要解決三餐問題，他們會到街市買食材，或居住地方附近餐廳食飯或買外賣，若疫情持續一段時間，相關需求不變，疫情一旦過去，經濟環境開始轉弱，市民消費更為審慎，以生活基本所需的物品及食物，仍然不會減少，換言之，小食店、外賣店、菜檔、魚檔、家品店等，中短期內需求可以預計會非常穩定，不失為創業時機。



據一些營商人士意見，若經營飲食，因涉及材料、人工等開支，租金佔整體開支約2至3成較為合適，並要留意該舖位的電力供應等。若售賣家品、防疫物品，一買一賣賺價未必高，租金可能佔開始約1至2成，更要視乎舖位附近的租客，避免與大型連鎖店競爭對手硬拼。



記者：梁建國

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▲ 疫市下過往面積較細、不太起眼舖位，租金較便宜，成創業人士小試牛刀最佳地點。