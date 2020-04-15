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【打機抗疫】中國首季手遊收入創新高　急增4成至逾500億人幣

金融經濟 21:29 2020/04/15

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據伽馬數據，中國首季手遊市場收入錄逾500億人幣，按年大增4成，創歷史新高。

據市場調研機構伽馬數據，首季中國移動遊戲市場收入創歷史新高，超過500億元（人民幣，下同），按年增長超過40%，按季也出現較大幅度增長。伽馬認為，雖然新遊戲上線數量減少、短視頻等其他娛樂方式也分流用戶使用時長，但手遊市場仍然增長強勁，說明用戶需求旺盛，市場潛力較大。

伽馬預計，第一季度市場的利好，可能會推動移動遊戲市場全年收入增長增長，上季表現主要得益於新舊遊戲的共同作用，新遊戲的增長抵消了舊遊戲收入下降的影響，表明遊戲新老交替仍能推動市場收入增長。

伽馬又指，首季度收入增長證明居家時間延長有益於遊戲收入增長，按目前趨勢判斷，該因素可能貫穿全年。

事實上，新冠肺炎疫情爆發帶動整個遊戲行業需求，不少遊戲公司反映旗下遊戲在疫情期間用戶數、消費均有明顯增長。而據研究機構AppAnnie早前數據，全球首季手游規模達167億美元（約1294億港元），騰訊 （00700） 旗下《和平精英》（海外版《PUBG Mobile》）、《王者榮耀》（海外版《傳說對決》）位列冠、亞軍。

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責任編輯：陳健婷

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