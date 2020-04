【Play At Home】Sony推送免費PS4遊戲　另設7千萬元助遊戲開發商

▲ Sony Interactive Entertainment(SIE)表示,為答謝民眾保持社交距離,推出「Play At Home」活動包括:提供《Uncharted: The Nathan Drake Collection》及《Journey》免費遊戲下載;Ubisoft亦會免費送上經典遊戲《刺客教條 2》(Assassin’s Creed 2)!

疫情當前,Sony Interactive Entertainment(SIE)表示,為答謝民眾保持社交距離,並滿足在家遊玩(Play At Home)的需求,宣布推出「Play At Home」活動包括:提供《Uncharted: The Nathan Drake Collection》及《Journey》免費遊戲下載、成立基金幫助SIE的獨立開發商夥伴。

免費遊戲下載方面,SIE表示,PS4玩家們可於香港時間 4月16日凌晨4:00至5月6日凌晨4:00期間,免費下載兩款PS4遊戲《Uncharted: The Nathan Drake Collection》、《Journey》。

不過SIE亦提醒用戶,因為響應在美國及歐洲維護當地網路穩定運作的目標,遊戲下載速度可能會稍慢。

此外,為幫助面臨財務危機的小型獨立遊戲工作室,SIE將會安排1千萬美元(約7,800萬港元)來幫助其度過難關,並於稍後公布參與標準等詳情。

Ubisoft《刺客教條 2》限時免費

另據遊戲業分析師 Daniel Ahmad 在 Twitter 上爆料指,Ubisoft繼早前免費送出遊戲《光明之子》與《雷射超人傳奇》,會再為全球玩家免費送上 2009 年推出的經典遊戲《刺客教條 2》(Assassin’s Creed 2)!

只須擁有 Ubisoft 帳號,由現時至香港時間4月17日晚上9時正,登入即可免費領取。【按此獲得免費遊戲】

責任編輯:張寶燕