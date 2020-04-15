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【Play At Home】Sony推送免費PS4遊戲　另設7千萬元助遊戲開發商

科技 21:47 2020/04/15

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Sony Interactive Entertainment（SIE）表示，為答謝民眾保持社交距離，推出「Play At Home」活動包括：提供《Uncharted: The Nathan Drake Collection》及《Journey》免費遊戲下載；Ubisoft亦會免費送上經典遊戲《刺客教條 2》（Assassin’s Creed 2）！

疫情當前，Sony Interactive Entertainment（SIE）表示，為答謝民眾保持社交距離，並滿足在家遊玩（Play At Home）的需求，宣布推出「Play At Home」活動包括：提供《Uncharted: The Nathan Drake Collection》及《Journey》免費遊戲下載、成立基金幫助SIE的獨立開發商夥伴。

免費遊戲下載方面，SIE表示，PS4玩家們可於香港時間 4月16日凌晨4:00至5月6日凌晨4:00期間，免費下載兩款PS4遊戲《Uncharted: The Nathan Drake Collection》、《Journey》。

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不過SIE亦提醒用戶，因為響應在美國及歐洲維護當地網路穩定運作的目標，遊戲下載速度可能會稍慢。

此外，為幫助面臨財務危機的小型獨立遊戲工作室，SIE將會安排1千萬美元（約7,800萬港元）來幫助其度過難關，並於稍後公布參與標準等詳情。

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Ubisoft《刺客教條 2》限時免費

另據遊戲業分析師 Daniel Ahmad 在 Twitter 上爆料指，Ubisoft繼早前免費送出遊戲《光明之子》與《雷射超人傳奇》，會再為全球玩家免費送上 2009 年推出的經典遊戲《刺客教條 2》（Assassin’s Creed 2）！

只須擁有 Ubisoft 帳號，由現時至香港時間4月17日晚上9時正，登入即可免費領取。【按此獲得免費遊戲】

責任編輯：張寶燕

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