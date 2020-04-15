【盈喜盈警】一文看清企業營運數據/業績　莎莎首季營業額跌近6成

▲ 部分公司開始披露今次首季業績。

港股踏入首季業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為4月15日（周三）公布的企業營運數據/業績：

莎莎國際

莎莎國際 （00178） 公布，截至今年3月底止3個月營業額為8.92億元，按年下跌56.5%。莎莎表示，鑑於新型冠狀病毒在全球急速擴散，重創環球經濟，集團亦難以獨善其身。

期內，港澳區零售及批發營業額按年下跌62%，同店銷售則下降59.6%，主要由於內地客的交易宗數急跌80.8%。

莎莎上季營業額跌56% 港澳同店銷售挫近6成

安踏體育

安踏體育 （02020） 公布首季營運表現。安踏表示，今年首季安踏品牌零售金額按年跌20%至25%。另外，FILA品牌零售金額按年錄得中單位數跌幅，其他品牌產品則錄得高單位數跌幅。

安踏體育：首季安踏品牌零售額跌20至25%

維達國際

維達國際 （03331） 宣布，預期公司今年首3個月經營溢利按年增加55%，達5.27億元，公司權益持有人應佔溢利約3.77億元，按年增長65%。維達表示，首季度利潤的正面發展主要由於木漿價格低走及產品組合持續優化。

維達指出，今年第一季度的收入預計約為34.2億港元，並較去年同期下跌約16%。公司正編製今年首季度未經審核業績，預期於4月23日或前後刊發。

維達國際發盈喜 料首季多賺65%

招商局港口

招商局港口 （00144） 公布截至去年12月底止經審核全年業績，純利83.62億元，按年升15.4%，每股盈利247.84仙，派末期息58仙，按年跌20.5%。

期內，收入按年跌12.4%至89億元。

末期業績

敏實集團

敏實 （00425） 公布截至去年12月底止經審核全年業績，純利按年增1.8%至16.9億元（人民幣，下同），每股盈利1.472元，派末期股息0.656港元按年跌0.7%。

期內，收入按年增5.1%至132億元。

末期業績

三一重裝國際

三一重裝國際 （00631） 純利按年下跌7%至2.57億元（人民幣，下同）。公司指，受新型冠狀病毒疫情影響，整體行業復工推遲，部分客戶訂單交付延後，使得礦山裝備板塊收 入漲幅收窄及物流裝備板塊銷售收入有所下降。

期內，公司收入按年升1.4%至15.5億元

季度業績

秦港股份

秦港 （03369） 發盈喜，預計今年第一季度淨利潤與去年同期，增加約1.22億元至1.44億元（人民幣，下同），按年增加幅度介乎103%至120%。去年同期，公司淨利潤為1.18億元。

公司指，主要因新冠肺炎疫情影響，市場需求較弱，本期本公司吞吐量下降。

盈利警告

贛鋒鋰業

贛鋒鋰業 （01772） 發盈警並預計截至今年3月底止3個月，業績按年大幅下跌，主要因，鋰鹽價格較去年同期下降，影響公司利潤增長；新型冠狀病毒疫情爆發，影響公司部分產能，令產量和銷量較上年同期略有下降及公司持有的金融資產股票價格下跌。

盈利警告

華潤醫藥

華潤醫藥 （03320） 旗下東阿阿膠發盈警，預料截至今年3月底止3個月的業績由盈轉虧，由去年同期淨利潤錄得3.93億元（人民幣，下同）下跌介乎6684萬至9436萬元虧損。

公司指，主要因受國內新冠肺炎疫情影響，部分經銷商復工復產延期，藥店等銷售場所普遍顧客流量嚴重低迷所致。

盈利警告

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：謝卓榮