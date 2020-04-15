【美股開市】道指跌逾500點 3月零售挫8.7% 工業生產跌5.4%

美股周三開市急挫，道指跌逾500點，主因3月零售銷售及工業生產同時急挫，並創二戰以來最大跌幅，預示美國經濟步入寒冬。加上美國3大銀行上季業績均遜市場預期，股價急挫，進一步拖累美股表現。

美國新冠肺炎疫情持續惡化，導致全國多個州份及城市頒布居家令，或禁止餐廳、商店等開門營業，令3月零售銷售急挫8.7%，為史上最大跌幅，遠遠大於2月的0.4%，亦遜市場預期的下跌8%。零售大跌，意味倚賴消費的美國經濟可能已陷入衰退。

同月工業生產跌5.4%，為1946年1月以來最差。

其中，汽車和汽油銷售表現最弱，跌幅分別達到27%和17%。撇除上述兩個項目，零售銷售仍跌3.1%。受挫的行業亦見廣泛，時裝店暴跌50%、餐廳挫26.5%，百貨公司則跌20%。

不過，雜貨店和網上零售商等則有明顯的銷售增長，因為許多人在禁足之時，爭相購買生活必需品或透過網購消費。

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美國銀行（BofA，美：BAC）、花旗（Citigroup，美：C）、高盛（Goldman Sachs，美：GS）分別跌2.6%至6.1%，標指銀行股ETF（美：KBE）挫5.6%。

航空公司可望獲華府資助，股價先升後回，達美（Delta Airlines，美：DAL）、聯合航空（United Airlines，美：UAL）和美國航空（American Airlines，美：AAL）跌幅介乎0.5%至1.5%。

盡管疫情蔓延似是漸趨平穩，但各國經濟難言能否迅速恢復，美元反彈，美匯指數再次上試100，報99.87，升1%；歐元、英鎊、澳元跌1%、1.3%和2.4%，報1.0867美元、1.2466美元和62.89美仙。

美元強，現貨金跌1.2%，報1747美元；日圓跌0.6%，報107.8兌1美元。

油組減產未達預期，油價繼續受累，紐約期油和布蘭特期油分別挫0.2%和4.7%，報20.06美元和28.2美元。

美國數據差，美債價升息跌，2年債息曾跌至7年低位，低見0.199厘。