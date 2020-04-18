全球知名手機品牌傳紛紛削減訂單　小米華為最少減2成

▲ 消息指全球知名手機品牌商5月開始削減手機訂單，中國手機品牌6月跟上。

新冠肺炎疫情全球大流行，進一步衝擊疲弱的手機市場，市場消息指是次疫情對全球手機產業的影響遠超預期。內地媒體報道，全球知名手機品牌將紛紛加入削減手機訂單大軍行列，預計5月份三星（Samsung）減30%至50%訂單，蘋果亦減至少25%訂單。

報道指，三星及蘋果削減訂單後，中國手機品牌料會在6月跟隨，其中華為及小米 （01810） 均削2成至3成訂單，OPPO和vivo訂單減幅為3至4成。

據業界人士透露，中國手機品牌原本預期國內疫情控制後，市場會有所回升，惟未料及海外疫情加劇，以致海外市場不容樂觀，尤其是歐洲和印度市場，將對整個手機產業造成嚴重的影響，要留意手機設備股份未來的業績指引，包括瑞聲科技 （02018） 、舜宇光學 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 、丘鈦科技 （01478） 、ASM太平洋 （00522） 等。

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