【美股業績】花旗貸款撥備增49億美元 場外跌3%

花旗（Citigroup，美：C）首季業績令市場失望，盈利未及預期，主因貸款撥備大幅增加49.2億美元，較前一季的2.8億美元顯著上升，抵銷整體收入增加10%的利好因素。花旗於開市前場外交易時段大跌3%。

花旗上季盈利按年下跌46%至25.2億美元，每股盈利1.05美元，遜市場預期的1.07美元，以及去年同期的1.87美元。

期內，收入按年上升12%至207.3億美元，勝市場預期的190.3億美元。整體收入上升，主要受惠於投資銀行業務。

其中，固定收益業務交易收入按年急增39%至48億美元，遠勝市場預期的39.9億美元。

股票業務為另一功臣，相關交易收入按年增加39%至12億美元，同勝市場預期的10.4億美元。

花旗業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 207.3億 +12% 190.3億 盈利（美元） 25.2億 -46% － 每股盈利（美元） 1.05 -44% 1.07

花旗行政總裁高沛德（Michael Corbat）於聲明中表示，

「首季盈利顯著受到新冠肺炎疫情影響。正在惡化的經濟展望，以及過渡至新的潛在貸款損失準則（Expected Credit Loss standard，CECL），也令集團需要顯著增加貸款損失撥備。」

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