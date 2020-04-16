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【疫市營商】零售寒冬大洗牌　鴻福堂：革新的最佳時機

商業 10:33 2020/04/16

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鴻福堂集團總經理兼執行董事司徒永富認為，現時是零售業「被逼革新的最佳時機」。（馮漢柱攝）

本港陷入零售超級寒冬，迎來一場大洗牌。鴻福堂集團總經理兼執行董事司徒永富認為，現時是零售業「被逼革新的最佳時機」，相信疫情過後，自會出現「新常態」。

【疫市營商】鴻福堂日賣2千枝抗疫飲品 聯HKTVmall谷人流

港人怕悶、提倡自主　需有屬於港人的模式
港人經歷過沙士一役後，事隔17年後，又遇上新冠肺炎。司徒永富指出，沙士時期Wi-Fi、智能電話仍未出現，當時的資訊沒有現時般流通。在現時「有資訊」的情況下，消費者自然「有行動」，「出現新的社會秩序，新的消費習慣。」，驅使傳統零售加快轉型。他補充，香港人不耐悶、提倡自主的社會文化，疫情反而讓零售商創造出一套「屬於香港人的O2O模式」。

【疫市營商】在家抗疫整蛋糕　烘焙店食材被購光生意急增逾2成

司徒永富相信，疫情反而讓零售商創造出一套「屬於香港人的O2O模式」。（馮漢柱攝）

鴻福堂擬更新apps　增智能售賣機
為配合可預見的新模式，鴻福堂計劃在今年第三季更新品牌的應用程式，加入網上商店的功能。司徒永富透露，現時網上銷售的佔比僅達單位數，期望徹底結合網上及實體銷售後，佔比可以大幅增加至1、2成。除此之外，他亦打算在今年下半年繼續智能售賣機的計劃，由現時20部增至合共30部，補足現時門市未涉獵的地點，包括企業的總部、住宅會所、會計師樓辦公室等。

【零售寒冬】疫情下商場冷清　海港城引進20新店陸續開業

記者：葉泳珊

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