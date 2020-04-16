【疫市營商】鴻福堂日賣2千枝抗疫飲品　聯HKTVmall谷人流

▲ 鴻福堂今年有三分之一的租約期滿，暫無削減分店的計劃。（馮漢柱攝）

香港零售市道持續低迷，加上新冠肺炎疫情的衝擊，情況雪上加霜。鴻福堂集團銷情受拖累挫2至3成，惟無意削減分店。品牌於上月更推出「清肺解毒飲」，合計賣出超過10萬枝。

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清肺解毒產品受捧 門市人流仍跌逾3成

集團總經理兼執行董事司徒永富透露，當時板藍根上架兩星期後已極速沽清，而漢方涼茶如五花茶、夏枯草等在本地超市的批發額亦受帶動升逾10%。同時，上月鴻福堂亦根據中國官方公布的中草藥配方，正式製成及推出清肺解毒飲。

單計門市銷售，「清肺解毒飲」每日賣出2000枝以上，合計整體銷售量超過10萬枝；更於上周推出「清肺解毒飲湯」，料市場反應相若。

▲ 「清肺解毒飲」每日賣出2000枝以上，合計整體銷售量超過10萬枝；而上周亦推出了「清肺解毒湯」。（馮漢柱攝）

即使鴻福堂已推出相關的健康飲品應市，但司徒永富仍形容疫情影響非常「鮮明」。由於不少企業採取在家辦工措施、學生停課，以及地鐵班次減少，估計鴻福堂門市的人流減少3成以上。特別是集團有6成門市位於地鐵站內，整體銷售額下挫2至3成。

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不過，司徒永富表示，鴻福堂以本土消費為主，他相信按目前情況而言，零售下行的壓力屬「仍可處理」的情況。今年品牌有三分之一的租約期滿，暫無削減分店的計劃。

鴻福堂應對策略：優惠套裝＋品牌合作

儘管鴻福堂在去年10月開展外賣市場，剛巧乘上現時的外賣潮流，惟無助品牌生意逆市造好。不過，司徒永富相信外賣市場有發展空間。單是2月，外賣定單每月超過3000宗，金額及宗數亦按月升逾兩成。他透露，外賣定單主要是湯水、蒸飯等產品，定單金額平均過百元。

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▲ 鴻福堂集團總經理兼執行董事司徒永富形容，疫情對生意的影響非常「鮮明」。（馮漢柱攝）

因應疫情肆虐，鴻福堂集團亦有相應策略，包括推出產品優惠套裝，例如購買湯水，可以1元換購蒸飯或小食等；又與其他品牌合作如香港寬頻、HKTVmall等。司徒永富深信零售業的不二法則是「人流」，而鴻福堂成為HKTVmall的自取站，有助增加店鋪內的人流。他指出：「顧客在店內稍微等待取貨時，或會順勢購買店內的產品，加上合作推出的優惠券；自然有助推動本土消費。」

記者：葉泳珊

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