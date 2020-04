【抗疫勇士】99歲二戰老兵戰勝肺炎 巴西最老康復者

▲ 在巴西,年紀最大的康復者是二戰老兵Ermando Piveta,出院當日向那些為他鼓掌的醫護敬禮。

新冠肺炎全球確診人數突破200萬,至今已奪取127,590條性命,每一位能戰勝疫病的康復者都是英雄。在巴西,年紀最大的康復者是年屆99歲二戰老兵Ermando Piveta。出院當日,他戴著軍帽,坐在輪椅上,向那些為他鼓掌的醫護敬禮。

Piveta分享自己戰勝新冠肺炎這個隱形敵人的感受:

「對我來說,擊倒病毒比勝出世界大戰更具意義。在戰爭中,你要不上陣殺敵,要不繼續生活;在這場(對抗疫病的)戰役,你必須為生存而戰。」

(Winning this battle was for me bigger than winning the war. In war you kill or live. Here you have to fight to live.)

Piveta在第二次世界大戰期間是巴西陸軍的第二中尉,在非洲服役。

兩周前,他確診新冠肺炎,入院後一度在重症監護病房留了兩天。該醫院院長解釋,Piveta身體狀況良好,不需呼吸機就可以康復,與他的軍隊生活和家人長壽有關。

截至15日,巴西累計確診人數達25262人,僅在過去一天有204人死亡,累計死亡人數達1532人。

