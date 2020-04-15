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【抗疫勇士】99歲二戰老兵戰勝肺炎 巴西最老康復者

環球社會熱點 19:14 2020/04/15

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在巴西，年紀最大的康復者是二戰老兵Ermando Piveta，出院當日向那些為他鼓掌的醫護敬禮。

新冠肺炎全球確診人數突破200萬，至今已奪取127,590條性命，每一位能戰勝疫病的康復者都是英雄。在巴西，年紀最大的康復者是年屆99歲二戰老兵Ermando Piveta。出院當日，他戴著軍帽，坐在輪椅上，向那些為他鼓掌的醫護敬禮。

【巴西疫情】深居亞馬遜森林也中招 15歲原住民染疫亡

【花式示威】疫情遊行變陣揸車、網上論壇

Piveta分享自己戰勝新冠肺炎這個隱形敵人的感受：

「對我來說，擊倒病毒比勝出世界大戰更具意義。在戰爭中，你要不上陣殺敵，要不繼續生活；在這場（對抗疫病的）戰役，你必須為生存而戰。」

Winning this battle was for me bigger than winning the war. In war you kill or live. Here you have to fight to live.

巴西總統：「人終須一死」淡化疫情續晤支持者

曾與特朗普彭斯合照 巴西訪美團17人及邁阿密市長中招

Piveta在第二次世界大戰期間是巴西陸軍的第二中尉，在非洲服役。

兩周前，他確診新冠肺炎，入院後一度在重症監護病房留了兩天。該醫院院長解釋，Piveta身體狀況良好，不需呼吸機就可以康復，與他的軍隊生活和家人長壽有關。

截至15日，巴西累計確診人數達25262人，僅在過去一天有204人死亡，累計死亡人數達1532人。

前曼聯中場費蘭尼康復出院 需隔離兩周

【南韓疫情】二次感染個案激增 世衛：康復者未必免疫

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