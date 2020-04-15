【美股業績】美銀增壞帳撥備盈利大跌 開市跌6%

美國銀行（BofA，美：BAC）公布上季業績，每股盈利按年大跌43%至0.4美元，遜預期的0.49美元，美銀並大幅上調壞帳撥備，由去年同期的10億美元增至49億美元。盈利失望，股價市前挫3%，開市後跌幅擴大，挫6%。

美銀上季收入按年跌1%至227.7億美元，略勝預期的227億美元；淨利息收入按年跌2%至121.3億美元，勝預期的117.4億美元，淨息差按年收窄18點子至2.33%。

疫情重挫美國經濟，美銀跟隨同業增加貸款損失撥備，行政總裁墨尼漢（Brian Moynihan）強調，資金緩衝足以應付最嚴格的資本要求，雖撥備增加，今季流動性亦有所上升。

美銀業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 227.7億 -1% 227億 盈利（美元） 35.4億 -48% － 每股盈利（美元） 0.4 -43% 0.49

【美股業績】聯合保健盈利收入俱優 市前升2%

【美股業績】富國淨利息收入勝預期 開市升3%

【美股業績】摩通淨利息收入驚喜 開市升2.6%

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http：//bit.ly/2ZN5x1l