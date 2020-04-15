  • 22°C
香港時間 : 2020415日 (三) 22:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股業績】美銀增壞帳撥備盈利大跌 開市跌6%

環球經濟金融 21:52 2020/04/15

分享：

美國銀行（BofA，美：BAC）公布上季業績，每股盈利按年大跌43%至0.4美元，遜預期的0.49美元，美銀並大幅上調壞帳撥備，由去年同期的10億美元增至49億美元。盈利失望，股價市前挫3%，開市後跌幅擴大，挫6%。

美銀上季收入按年跌1%至227.7億美元，略勝預期的227億美元；淨利息收入按年跌2%至121.3億美元，勝預期的117.4億美元，淨息差按年收窄18點子至2.33%。

疫情重挫美國經濟，美銀跟隨同業增加貸款損失撥備，行政總裁墨尼漢（Brian Moynihan）強調，資金緩衝足以應付最嚴格的資本要求，雖撥備增加，今季流動性亦有所上升。

美銀業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 227.7億 -1% 227億
盈利（美元） 35.4億 -48%
每股盈利（美元） 0.4 -43% 0.49

【美股業績】聯合保健盈利收入俱優 市前升2%

【美股業績】富國淨利息收入勝預期 開市升3%

【美股業績】摩通淨利息收入驚喜 開市升2.6%

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ 
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http：//bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【美股業績】摩通淨利息收入驚喜 開市升2.6%
2020/04/14
【美股業績】摩通淨利息收入驚喜 開市升2.6%
【美股業績】富國淨利息收入勝預期 開市升3%
2020/04/14
【美股業績】富國淨利息收入勝預期 開市升3%
【美國經濟】百年老店J.C.Penney研申請破產 開市跌29%
今日
【美國經濟】百年老店J.C.Penney研申請破產 開市跌29%
【美股業績】聯合保健盈利收入俱優 開市升3%
今日
【美股業績】聯合保健盈利收入俱優 開市升3%
美股 經濟 美國銀行（BofA，美：BAC） 銀行 業績公布 每股盈利 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間22:00）

下一篇文章

【美股業績】花旗貸款撥備增49億美元 開市跌3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間22:00）
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診
【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款