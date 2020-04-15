【美股業績】美銀增壞帳撥備盈利大跌 開市跌6%

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間22:00）
美國銀行（BofA，美：BAC）公布上季業績，每股盈利按年大跌43%至0.4美元，遜預期的0.49美元，美銀並大幅上調壞帳撥備，由去年同期的10億美元增至49億美元。盈利失望，股價市前挫3%，開市後跌幅擴大，挫6%。
美銀上季收入按年跌1%至227.7億美元，略勝預期的227億美元；淨利息收入按年跌2%至121.3億美元，勝預期的117.4億美元，淨息差按年收窄18點子至2.33%。
疫情重挫美國經濟，美銀跟隨同業增加貸款損失撥備，行政總裁墨尼漢（Brian Moynihan）強調，資金緩衝足以應付最嚴格的資本要求，雖撥備增加，今季流動性亦有所上升。
|美銀業績
|上季
|按年變幅
|市場預期
|收入（美元）
|227.7億
|-1%
|227億
|盈利（美元）
|35.4億
|-48%
|－
|每股盈利（美元）
|0.4
|-43%
|0.49
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