【停世衛撥款】澳洲議員促效法美國 審查世衛資助

在新冠肺炎全球大流行下,美國總統特朗普宣布停止對世衛的撥款資助。一石激起千尺浪,澳洲有議員組成聯盟,要求澳洲政府審查對世衛的資助。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)周三表明,不排除在日後疫情結束後,審查世衛應對疫情的表現,並重申澳洲在應對疫情時沒有依賴世衛的建議。

外長佩恩(Marise Payne)表示關注世衛的危機處理手法,她稱:

「澳洲將不會停止資助世衛,我們在區內跟世衛進行了廣泛而良好的合作,特別是支援太平洋島國和東南亞的衛生所需。即使擔憂世衛的管理手法,但這不應損及這些挽救生命的重要工作。」

(Australia is not going to cease funding WHO as we work extensively and well with the WHO in our region, in particular to support the health needs of Pacific Island countries and in South East Asia. Concerns about the WHO's management in Geneva should not detract from this important and life-saving work.)