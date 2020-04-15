  • 23°C
香港時間 : 2020415日 (三) 19:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【停世衛撥款】澳洲議員促效法美國 審查世衛資助

環球政治 19:14 2020/04/15

分享：

在新冠肺炎全球大流行下，美國總統特朗普宣布停止對世衛的撥款資助。一石激起千尺浪，澳洲有議員組成聯盟，要求澳洲政府審查對世衛的資助。

【停世衛撥款】特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人

【停世衛撥款】譚德塞害苦世衛 更苦了非洲同胞（訂戶專享）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三表明，不排除在日後疫情結束後，審查世衛應對疫情的表現，並重申澳洲在應對疫情時沒有依賴世衛的建議。

外長佩恩（Marise Payne）表示關注世衛的危機處理手法，她稱：

「澳洲將不會停止資助世衛，我們在區內跟世衛進行了廣泛而良好的合作，特別是支援太平洋島國和東南亞的衛生所需。即使擔憂世衛的管理手法，但這不應損及這些挽救生命的重要工作。」

（Australia is not going to cease funding WHO as we work extensively and well with the WHO in our region, in particular to support the health needs of Pacific Island countries and in South East Asia. Concerns about the WHO's management in Geneva should not detract from this important and life-saving work.）

【停世衛撥款】特朗普敲響全球化喪鐘

【美國疫情】美參議員斥：世衛是中國的辯護律師

不過，曾任高級外交官的自由黨議員夏爾馬（Dave Sharma）認為，澳洲應該聯同其他國家，對世衛作出全球程度的審查。他指，澳洲是世衛的前10位捐獻國，投資了大量資源，但世衛卻反映出它無法改革；因此，如果要繼續資助世衛，便該取決於全面審查和審計。

黨友兼發展部前部長威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）也和應，應該透過國會的委員會制度審查對世衛審查。

工黨議員基欽（Kimberley Kitching）亦稱，當世衛只優先考慮某些成員國的政治目標，這便反映，澳洲要更深入參與其中，才能受益。他稱，在當下價值觀受到破壞的時刻，澳洲應該在反映價值觀的基礎下參與。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

疫情 政治 莫里森 澳洲 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 全球大流行

下一篇文章

【抗疫勇士】99歲二戰老兵戰勝肺炎 巴西最老康復者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間19:00）
【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診
【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診