【停世衛撥款】澳洲議員促效法美國 審查世衛資助

在新冠肺炎全球大流行下，美國總統特朗普宣布停止對世衛的撥款資助。一石激起千尺浪，澳洲有議員組成聯盟，要求澳洲政府審查對世衛的資助。

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三表明，不排除在日後疫情結束後，審查世衛應對疫情的表現，並重申澳洲在應對疫情時沒有依賴世衛的建議。

外長佩恩（Marise Payne）表示關注世衛的危機處理手法，她稱：

「澳洲將不會停止資助世衛，我們在區內跟世衛進行了廣泛而良好的合作，特別是支援太平洋島國和東南亞的衛生所需。即使擔憂世衛的管理手法，但這不應損及這些挽救生命的重要工作。」 （Australia is not going to cease funding WHO as we work extensively and well with the WHO in our region, in particular to support the health needs of Pacific Island countries and in South East Asia. Concerns about the WHO's management in Geneva should not detract from this important and life-saving work.）

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不過，曾任高級外交官的自由黨議員夏爾馬（Dave Sharma）認為，澳洲應該聯同其他國家，對世衛作出全球程度的審查。他指，澳洲是世衛的前10位捐獻國，投資了大量資源，但世衛卻反映出它無法改革；因此，如果要繼續資助世衛，便該取決於全面審查和審計。

黨友兼發展部前部長威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）也和應，應該透過國會的委員會制度審查對世衛審查。

工黨議員基欽（Kimberley Kitching）亦稱，當世衛只優先考慮某些成員國的政治目標，這便反映，澳洲要更深入參與其中，才能受益。他稱，在當下價值觀受到破壞的時刻，澳洲應該在反映價值觀的基礎下參與。

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