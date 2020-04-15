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疫情打殘內銷　安踏有辦睇！

股樓投資 19:05 2020/04/15

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企業的營運數據陸續出爐，新冠疫情對國內經濟的影響，終於有數可以睇。安踏體育（02020）首季不同類別的產品零售額均呈現負增長，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）同比下跌20%至25%；FILA品牌產品之零售金額錄得中單位數的負增長；而其他品牌產品則錄得高單位數的負增長。

查實，早在武漢封城前後，大行開始調低安踏的盈利預測，可以說數據差已是意料之中。彭博綜合預測，今年安踏每股盈利為2.153元人民幣，較1月中旬的2.703元，跌幅達20.4%。另一方面，大行預測安踏上半年收入的均值為131.04億元人民幣，同比下跌11.5%，經調整每股盈利為0.65元人民幣，下跌29.7%，至於下半年能否如市場預期，有所反彈相當關鍵。

之前，瑞銀發表報告就指，今次行業下行的情況相信不會比2012及2013年時嚴重，因安踏的直銷比例較高和財務狀況更健康，維持「買入」評級，目標價由88.74元下調至69元。

安踏體育周三（15日）收報61.6元，逆市升3.5%。

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撰文 : 林衛

港股通 安踏體育（02020） 香港股票

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